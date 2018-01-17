Украинско-польская комиссия по истории соберется в течение ближайшего месяца – посол

Украинско-польская комиссия по историческим вопросам во главе с вице-премьер-министрами двух стран Павлом Розенко и Петром Глинским соберется в течение ближайшего месяца.

Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица сказал на брифинге.

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"Сейчас мы готовим встречу вице-премьер-министра Розенко с вице-премьер-министром Глинским, который отвечает непосредственно за места памяти, исторические места в Украине и Польше. Ожидаем, что эта встреча состоится в течение ближайшего месяца. Я пока не могу сказать конкретную дату, но мы прорабатываем такую встречу в зависимости от графика работы обоих вице-премьеров", - сказал Дещица.

Он отметил готовность обеих стран углубить сотрудничество и снять барьеры, которые существуют между Украиной и Польшей в вопросе исторического прошлого.

"Скорее всего, что эта встреча будет в Польше, учитывая последовательность визитов. Так как визит вице-премьера Глинского состоялся в октябре, то так логично должен быть визит нашего вице-премьер-министра в Польшу. Мы над этим работаем", - подчеркнул Дещица.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2017 года президент Польши Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будет представлять вице-премьер-министры. «Мы ожидаем, что комиссия соберется в ближайшее время, и в результате эффективной разговора мы сможем наконец дать зеленый свет для продолжения процесса научного изучения, эксгумации, сохранения памятников, недопущения вандализма», - заявил Порошенко.