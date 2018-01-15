Генерал-губернатор Канады встретится в Украине с Порошенко и канадскими военными

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт осуществит визит в Украину и Латвии с 17 по 19 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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"В ходе визита генерал-губернатор встретится с президентом Украины и президентом Латвии. При поддержке канадских миссий в Киеве и Риге, генерал-губернатор сделает упор на возможностях для дальнейшего сотрудничества с целью укрепления отношений Канады с обеими странами", - говорится в сообщении.

Также она посетит канадских военных, которые служат в Украине в рамках операции Вооруженных сил Канады «Объединитель».

Премьер-министр Канады Трюдо заявил: "У Канады отличные отношения с Украиной и Латвией. Мы продолжим поддерживать эти две страны путем содействия постоянной стабильности в регионе. Визит генерал-губернатора поможет в дальнейшем укрепить политические и торговые связи и подтвердить нашу дружбу".

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года МИД Канады вело переговоры с международными партнерами относительно миротворческой миссии на Донбассе.