Луценко в комитете ВР по нацбезопасности отчитается о ходе конфискации "денег Януковича"

Генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны отчитается о ходе спецконфискации денежных средств экс-президента Виктора Януковича и представителей его окружения.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в Twitter.

"Генпрокурор Луценко 17 января 2018 года примет участие в заседании Комитета ВР по нацбезопасности и обороне, где отчитается о ходе спецконфискации денежных средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения", - написала Сарган.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генпрокурор Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долларов.

11 января 2018 года заместитель генерального прокурора Евгений Енин прокомментировал материал издания Al Jazeera, в котором содержалась ссылка на решение Краматорского суда, которое позволило конфисковать 1,5 млрд долларов США, похищенных у государства Януковичем и его сообщниками. "Очень рекомендовал бы тщательно проанализировать именно первоисточник информации, а именно информацию, обнародованную телеканалом Al Jazeera. Особенно видео", - сказал Енин. Он обратил внимание на фокус внимания в этом материале, где "прежде всего речь идет о размахе той индустрии отмывания денег в мировом масштабе, в том числе на примере Украины".

"Прежде всего, отмечается, что указанная индустрия, как и фиктивные предприятия, так и топ-чиновники, так и представители банков, так и представители тех или иных регуляторов, как в Украине, так и в странах Запада, очень хорошо приспособились к правилам нормативного регулирования финансовых махинаций", - сказал Енин.

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Енин подчеркнул, что решение суда является законным, но детали процесса он раскрыть не может. Он отметил, что это решение суда является не единственным, которое позволило конфисковать украденные денежные средства.

В публикациях ряда СМИ говорилось о том, что компания Investment Capital Ukraine, которая принадлежала Валерии Гонтаревой до ее назначения на должность председателя НБУ, помогала Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долларов в период с 2012 по 2014 годы, выступая посредником по покупке облигаций в долларах от имени восьми кипрских компаний.

Нацбанк не согласен с обвинениями в адрес своего руководства. Как пояснили в НБУ, государственный «Ощадбанк» привлек компанию ICU как лицензированного брокера для проведения сделок с нерезидентами, при этом в финучреждении подтвердили поступление денежных средств и проведение финансового мониторинга этих компаний. По данным НБУ, все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства.

В то же время, как пояснили в НБУ, в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать «преступной власти», после чего регулятор инициировал арест этих счетов.

Гонтарева заявила, что ее практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами, и она не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности.