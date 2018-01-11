В САП надеются, что судья-"баночник" Чаус в марте будет экстрадирован в Украину

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко надеется, что задержанный экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус в марте будет экстрадирован из Молдовы в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кривенко сообщил сегодня журналистам после экспертного обсуждения «Выполнение специального задания и провокация подкупа: где проходит граница?» сегодня в Киеве.

«Мы его (Чауса - УНИАН) очень ждем. Мы первые постелем ему в Борисполе или в Жулянах красную дорожку. Ждем. Дело готово. Обращались мы и за разрешением на спецрасследование, но поскольку местонахождение его известно, он находится в Кишиневе, суд пока не удовлетворил наше ходатайство (о разрешении на спецрасследование - УНИАН), но мы ждем, надеемся, что политические процессы, происходящие в Молдове, сдвинут процесс», - заявил он.

«Чаус обратился за политическим убежищем в Молдове, ему отказали, он оспаривает это решение в судебных инстанциях. Сейчас коллеги из Молдовы говорили, что до конца января этот вопрос должен быть решен, но это судебная система, на нее никто не может повлиять», - добавил Кривенко.

«Мы рассчитываем, что за январь-февраль пройдут все необходимые процедуры и уже в марте экстрадиция состоится, и Чаус будет передан Украине», - заявил представитель САП.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 детективы НАБУ уличили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесения приговора в интересах подсудимых. Он получил деньги в стеклянной банке.

Читайте такжеСудью-"баночника" Чауса уволили с должности

6 сентября 2016 Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чаус был задержан по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября 2016 Комиссия по проблемам граждан и предоставления политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского районного суда Киева.