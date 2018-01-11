Сколько стоит заказать убийство: в ГПУ объяснили засекречивание дела о "деньгах Януковича"

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин объяснил решение о засекречивании приговора Краматорского суда о конфискации "денег Януковича".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, говоря о материале издания "Al Jazeera", в котором содержалась ссылка на решение Краматорского суда, которое сделало возможной конфискацию 1,5 млрд долл. США, похищенных у государства экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его сообщниками.

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"Очень рекомендовал бы тщательно проанализировать именно первоисточник информации, а именно информацию, опубликованную телеканалом "Al Jazeera". Особенно, видео", - сказал Енин.

Он обратил внимание на фокус внимания в этом материале, где "прежде всего речь идет о размахе той индустрии отмывания денег в мировом масштабе, в том числе на примере Украины".

"Прежде всего, отмечается, что указанная индустрия - как и фиктивные предприятия, так и топ-чиновники, так и представители банков, так и представители тех или иных регуляторов, как в Украине, так и в странах Запада, очень хорошо приспособились к правилам нормативного регулирования финансовых сделок", - отметил представитель ГПУ.

"Почему мы приняли решение о засекречивании этого приговора? Совсем не потому, чтобы прикрыть кого-то из должностных лиц или каких-то отдельных коммерческих структур - их там сотни. Мы мотивировали свое решение тем, что по подавляющему большинству указанных компаний на сегодняшний день идут активные следственные действия, в том числе, в иностранных юрисдикциях с помощью каналов международной правовой помощи", - пояснил Енин.

Кроме того, он подчеркнул вопрос защиты участников уголовного процесса.

"Заказать убийство в этой стране стоит всего-навсего несколько тысяч долларов. И представьте себе те риски, которые берет на себя тот или иной свидетель, та или иная персона, которая идет на соглашение со следствием. Судья, эксперт, каждый участник уголовного процесса, который берет на себя огромную, не только юридическую ответственность, но и перед которым стоят огромные риски физического уничтожения его или членов его семьи. Все они на сегодняшний день находятся под защитой нашего государства и мы несем ответственность за их физическую безопасность", - отметил заместитель генпрокурора.

Енин также отметил, что решение суда является законным, но детали процесса он раскрывать не может. Он отметил, что это решение суда является не единственным, которое позволило конфисковать похищенные средства.

"Этому решению предшествовало около 30 приговоров в отношении других участников преступной группы", - сказал он и добавил, что эти дела касались, в частности, нефтегазовой и банковской сфер.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ рассказали о двух украинских "претендентах" на "деньги Януковича".