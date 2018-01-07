Незаконная сделка и 160 миллионов: СМИ рассказали о двух украинских "претендентах" на "деньги Януковича" (видео)

Олигархи Онищенко и Фукс приобрели у беглого Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Януковича. Об этом говорится в расследовании Al Jazeera, передает "Экономическая правда".

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В распоряжении телеканала оказался контракт, согласно которому Александр Онищенко и Павел Фукс являются сторонами в незаконной сделке. Другие документы свидетельствуют о том, что продавцом был Сергей Курченко - беглый украинский газовый магнат, который известен как "кошелек" Януковича.

Согласно тексту контракта, Онищенко и Фукс в 2015 году заплатили почти 30 миллионов долларов (в пропорции 67% и 33% соответственно) за кипрскую компанию Quickpace Limited.

Эта компания держала облигации на сумму 160 млн долларов и наличные деньги, которые были заморожены украинским судом, поскольку они были получены преступным путем.

Сообщается, что покупатели стремились получить прибыль в размере 130 млн долларов, попытавшись разморозить активы.

В пункте 4.4 контракта говорится, что "стороны обязуются совместно предпринимать действия для снятия ареста со счетов Quickpace Limited".

Онищенко не видит ничего плохого в покупке компании, занимающейся замороженными активами.

"Вы можете купить актив дешево и попытаться решить проблему, чтобы заработать деньги", - сказал он "Аль-Джазире".

Онищенко подтвердил роль Фукса и Курченко в сделке, но отрицал, что сделка состоялась.

Однако кипрский адвокат и НАБУ, которые работали над сделкой, подтвердили, что продажа Quickpace прошла, и документы компании фиксируют передачу права собственности одной из компаний Фукса.

В распоряжении "Аль-Джазиры" есть запись, свидетельствующая о первоначальном взносе в размере 2 млн долларов со счета в Barclays Bank на другой, латвийский Norvic Banka.

В настоящее время Quickpace принадлежит Evermore Property Holdings Limited, кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит Dorchester International Incorporated. Владелец последней - Павел Фукс.