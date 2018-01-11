"Сторонники возвращения РФ не сдались": Арьев о настроениях в ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы при поддержке пророссийского лобби на зимней сессии будут пытаться изменить регламент, чтобы устранить возможность введения санкций против национальных делегаций, который может открыть путь к отмене санкций против российских парламентариев.

Об этом председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев сообщил в Facebook.

Он подтвердил, что делегация РФ не будет участвовать в зимней сессии ПАСЕ, которая состоится в Страсбурге с 22 по 26 января.

«Россия вновь не будет подавать свою делегацию в ПАСЕ. Усилия генсека Совета Европы Ягланда оказались напрасными, ведь большинство делегатов не готовы принимать РФ без санкций за аннексию Крыма и войну на Донбассе», - заявил Арьев.

По его словам, такая позиция сохранилась благодаря совместным усилиям украинской делегации в ПАСЕ, украинских дипломатов и особенно президента Петра Порошенко.

«Но сторонники возвращения РФ не сдались. Новый президент ПАСЕ итальянский социалист (Микеле) Николетти хотя и не так, как его предшественник (Педро) Аграмунт, но все равно стремится иметь россиян в Ассамблее. Для этого, при поддержке пророссийского лобби в Совете Европы, будут пытаться изменить регламент ПАСЕ, чтобы убрать оттуда возможность введения санкций против национальных делегаций», - подчеркнул Арьев.

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«Цинизм высшей степени от определенных руководителей СЕ: это все равно что не осуждать преступника, а изменить свои законы так, чтобы преступник таковым не считался! Именно против этого нам придется бороться в течение сессии 2018 года. Результат возможен только в единстве позиции и совместных усилиях! Надеюсь, приближение выборов не изменит стиль работы украинской делегации», - отметил Арьев.

По его словам, украинская делегация готова покинуть ПАСЕ в случае возврата российской делегации.

«А если делегацию РФ хоть и тушками, но вернут в следующем году, то нашей парламентской делегации нечего делать в ПАСЕ. Потому что эта организация представляет ценность только своими принципами и ценностями. Простите за тавтологию», - подытожил Арьев.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию в январе 2015 права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления её прав в полном объеме.

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В конце 2017 генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в комментарии The Financial Times выразил обеспокоенность, что Россия может покинуть Совет Европы.

По словам Ягланда, Москва может покинуть организацию, если ее требования не будут выполнены, что в итоге лишит 140 млн россиян возможности обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, где треть дел касается РФ.

По данным издания, летом Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Совет Европы в размере 33 млн евро. В общей сложности бюджет организации составляет 450 млн евро.

В МИД Украины заявили, возможное возвращение делегации РФ в ПАСЕ без восстановления территориальной целостности Украины и вывода российских войск будет противоречить международному праву.

Кроме того, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.