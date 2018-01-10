"Потому что он слаб": сенатор США жестко раскритиковал атаки Путина на демократию

Американский сенатор, член Комитета по вопросам иностранных дел Бен Кардин считает, что президент России Владимир Путин атакует демократические институты, поскольку это все, что у него есть.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом политик заявил в среду, представляя в фонде Маршалла США недавно обнародованный доклад «Асимметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США».

По словам Кардина, этот доклад имеет целью показать американскому обществу, чем именно является российская угроза для демократических институтов.

«Выборы 2016 года (президентские выборы в США, во вмешательстве в которые звучали обвинения в адрес РФ - УНИАН) были только частью российского общего дизайна, дизайна Путина с целью компрометировать демократические институты. Сегодня руководство РФ занимается нападениями на демократические институты, универсальные ценности и верховенство права дома и за рубежом », - отметил сенатор.

По его словам, Путин направляет эти атаки с асимметричным арсеналом, кибер-атаками, дезинформацией, поддержкой политических групп, использованием энергетических ресурсов, организованной преступностью, коррупцией и военной агрессией.

«Почему он использует эти инструменты? Потому что он слаб», - сказал Кардин.

Сенатор констатировал, что экономика Путина «плавает, у него мало сторонников в мире».

«Российская экономика занимает 12-е место в мире, это 7% размера американской экономики, это меньше таких стран, как Италия, Южная Корея или Канада. Он вынужден использовать эту технику, поскольку это все, что у него есть», - убежден сенатор.

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В то же время, как отмечает Кардин, Путин «изучает и улучшает свою технику».

«Достигнув определенного успеха, особенно в 2016 году, его атаки стали большими и более комплексными», - отметил он.

При этом сенатор отметил, что «это началось задолго до администрации Трампа».

«Это не то, что началось в 2017-м. В соответствии с докладом относительно организованной преступности и коррупции, Путин аккумулировал десятки миллиардов долларов украденного богатства. У него есть активная пропагандистская машина, он пытается разделить Европейский Союз», - добавил Кардин.

Дополняя свое утверждение, политик указал на использование «интернетных троллей» в публичном диалоге относительно Brexit, замедление интеграции Сербии в ЕС. «Ему удалось украсть прогресс у Грузии и Украины относительно вступления в НАТО путем агрессивного вмешательства и оккупации. Мы должны признать эффективность этих инструментов. Они привели Путина к власти в России. Эта техника изначально была разработана дома против народа России, и сейчас Путин использует ее везде», - сказал он.

Кардин напомнил, что в случае, когда Соединенные Штаты оказывались перед вызовом, руководство государства на это реагировало.

«После таких атак, как Перл Харбор, 911, президент США реагировал на вызовы, стоявшие перед нацией. Но сегодня действующий президент едва признает угрозы, исходящие от атак Путина на демократические правительства и институты. Необходимо эффективно реагировать на подобную агрессию. Никогда ранее президент США так не игнорировал такие большие угрозы и растущую угрозу безопасности США. Мы должны быть осторожными, чтобы не перепутать бездействие Трампа с патриотизмом наших многих честных служащих в правительстве, которые сделали все для реагирования », - подчеркнул американский политик.