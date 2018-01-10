РФ развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от Украины" - РосСМИ

06:12, 10 января 2018
Политика
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Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

ЗРС дальнего действия С-400

РФ развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".

Об этом, ссылаясь на источники, пишут РИА Новости.

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Сообщается, что второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в оккупированном Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

"Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", — сказал собеседник агентства.

Оккупанты заявили, что в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, поскольку Украина проводит испытания крылатых ракет.

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Теги: #российское вооружение#милитаризация Крыма#ракетный комплекс C-400