Суд изберет меру пресечения "экс-министру здравоохранения Крыма" 8 января

Суд изберет меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому 8 января в Херсоне.

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

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"Он пока не задержан, но 8 января суд будет решать касательно избрания ему меры пресечения", – сказала она.

Пресс-секретарь напомнила, что Михальчевский сегодня явился в прокуратуру со своим адвокатом. Там он ознакомился с подозрением и подписал его.

"Прокуратурой сейчас решается вопрос касательно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему также было сообщено, что он не имеет права покидать пределы Украины, в случае попытки это сделать – он будет задержан. Поэтому он в любом случае не сможет избежать ответственности", – сказала Тихончик.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 января, в Киеве проведен санкционированный обыск во временном помещении Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном Россией полуострове.

Оперативники СБУ изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Санкция статьи ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.