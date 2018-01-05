В Запорожской области экс-коммунисты распространяли материалы с оправданием агрессии РФ на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, причастных к распространению антиукраинских печатных материалов в Запорожской области.

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Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации Коммунистической партии, запрещенной в Украине, распространяли на территории региона печатное издание.

Листовки оправдывали действия террористов на востоке Украины, создавали положительный образ государства-агрессора и разжигали национальную рознь.

Сегодня, 5 января, у экс-коммунистов были проведены обыски.

«Во время проведения санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки. Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз», - сообщил Левченко.

Подозреваемые пока не задержаны, продолжаются следственные действия.