"Будут бить двумя "кнутами": экономист оценил последствия отката антикоррупционной реформы для Украины

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук и известный экономист Андрей Новак прокомментировал откат антикоррупционной реформы в Украине.

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Во время чата для "Главреда" он оценил последствия для для Украины в случае, если нынешняя ситуация не изменится и все "антикоррупционные движения" сойдут на нет.

"Будут бить по украинскому народу - потому безвиз не отнимут, а ударят по коррупционерам. Бить будут двумя "кнутами" - финансовым и политическим", - считает Новак.

Напомним, ранее в Брюсселе заявили, что действия ГПУ по срыву спецоперации НАБУ подрывают веру общества в эффективную борьбу с коррупцией. В ЕС подчеркнули, что украинская власть должна активизировать усилия и обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных институтов. Как известно, это было одним из условий введения безвизового режима.