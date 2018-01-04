Климкин предлагает брать пример с Франции в борьбе с фейковыми новостями РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагает брать пример с Франции в вопросе борьбы с фейковыми новостями, которые распространяют информационные ресурсы Российской Федерации.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в микроблоге Twitter.

"RT месяц во французском информационном пространстве, а Эммануэль Макрон анонсировал закон анти-fake news для защиты от дезинформации и пропаганды. Отпор тем, кто использует информацию как оружие против демократии! Может, и нам стоит бороться с фейковыми новостями в электоральный период? Да и вообще не мешало бы", - заявил Климкин.

Как сообщалось, президент Франции Макрон предложил пересмотреть законодательство о средствах массовой информации в целях борьбы с фейковыми новостями в Интернете.

Он предположил, что во время выборов социальные медиа будут сталкиваться с более жесткими правилами контента, который они размещают в Интернете.

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«Мы изменим французское законодательство, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей», - отметил Макрон.

С момента избрания президентом Франции в прошлом году Макрон критиковал, в частности, российские государственные СМИ за распространение дезинформации. Он обвинил RT и Sputnik в распространении фейковых новостей и пропаганде против него во время президентской кампании.

Позже президент России Владимир Путин опроверг утверждения о вмешательстве Москвы в президентские выборы во Франции.