Климкин назвал вызовом для государства убийство правозащитницы Ноздровской

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что убийство правозащитницы Ирины Ноздровской является вызовом для государства в плане необходимости защиты справедливости.

Об этом он заявил в Twitter.

"Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.