Украинский интерес-2017. Безвиз и Ассоциация, заокеанское оружие и осложнения с соседями

Европейский выбор Украины получил в 2017 году два подтверждения: с 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС, а 1 сентября приобрело законную силу после ратификации всеми странами Евросоюза Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. ЕС в результате вышел на первое место среди торговых партнеров нашей страны, а сотни тысяч граждан Украины воспользовались безвизовым режимом. Упрощение возможности посетить крупнейшее в мире определение свобод, прав и возможностей может стать основой для революционных изменений в сознании наших сограждан, многие из которых не покидали даже пределы своего региона. В Брюсселе, впрочем, продолжают настаивать на продолжении преобразований, особенно в части борьбы с коррупцией, словно напоминая, что перед введением безвизового режима Европейская Комиссия создала механизм его приостановки.

Летом уходящего года Верховная Рада отметила 20-ю годовщину Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, до этого определила евроатлантическую интеграцию в качестве приоритета внешней политики нашей страны. За два десятка минувших лет в отношениях нашей страны с Альянсом были и периоды развития, и откровенное топтание на месте. Отрадно отметить, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально заявил: двери Альянса открыты для Украины, и его слова на нынешнем этапе подтверждает функционирование ряда трастовых фондов и преобразование Вооруженных Сил Украины.

Наши военные получили «под елочку» подарок в виде согласия Вашингтона на поставки ПТРК Javelin. Это решение выглядит показательным на фоне апокалиптических прогнозов развития украинско-американских отношений после избрания Дональда Трампа. Но трагедии не случилось, и в 2017 году Трамп и Порошенко дважды встретились в Вашингтоне, а министр обороны США Джеймс Мэттис принял участие в параде на Крещатике по случаю Дня Независимости. Особо стоит отметить назначение спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, продемонстрировавшего возвращение «челночной дипломатии» и давшего понять, что в Штатах не забыли об аннексии Крыма.

Именно с оккупированным полуостровом во многом связано украинско-турецкое стратегическое партнерство, у которого есть неплохие перспективы. Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил катализатором освобождения из российских тюрем заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Интересно, сумеет ли украинский МИД связать робкие попытки реанимировать деятельность ГУАМ с интересами Турции в Черноморском регионе?

Решения Стокгольмского арбитража в Украине ожидали с заметным напряжением, хотя еще летом стало известно, что в этом коммерческом споре далеко не все аргументы «Газпрома» будут приняты. Арбитраж отказал в удовлетворении многомиллиардных требований российской энергетической монополии по принципу «бери или плати», сократил объемы обязательных закупок российского «голубого золота» до 4 миллиардов кубометров газа в год и снял запрет на реэкспорт российского газа. Очевидно, теперь начнутся переговоры о подписании нового газового контракта, ведь контракт Тимошенко – Путина истекает в январе 2019-го. Отмечу, что Кремль не оставляет надежд если не установить контроль над украинской ГТС, то попытаться вытеснить ее на периферию континентальной системы транзита энергоресурсов.

Активизация отстаивания Украиной на международной арене своих интересов вызвало в 2017 году довольно ревнивую реакцию наших соседей. Похоже, они привыкли, что одна из крупнейших стран Европы играет роль донора ресурсов, и жестко отреагировали на попытки официального Киева быть активнее на европейской арене. Варшава с высоты недавних позиций «адвоката» решила стать «учителем истории» для Киева, игнорируя роль украинских трудовых мигрантов в сохранении темпов экономического роста Польши. Венгрия использовала принятый в сентябре Верховной Радой закон «Об образовании» как повод продемонстрировать свои недюжинные способности по защите зарубежных венгров, игнорируя решение Венецианской комиссии. Беларусь внесла свое особое видение в концепцию «славянского братства» посредством раскручивания шпионского скандала по кремлевской партитуре.

Не прошло мимо Украины и наращивание ядерных амбиций Северной Кореи. На фоне интенсивных испытаний средств доставки ядерных боеголовок российские «доброжелатели» вкинули в информационное пространство фейк о поставках КНДР ядерных двигателей из Украины, который успели подхватить не слишком разборчивые украинские политики. Фальшь быстро проявилась, но причин расслабляться у Украины нет – мир остается турбулентным, и конкуренция в нем только усиливается.

Евгений Магда