С 11 июня вступил в силу безвиз со странами ЕС / фото УНИАН

Украинский интерес-2017. Безвиз и Ассоциация, заокеанское оружие и осложнения с соседями

Евгений Магда
14:55, 30 декабря 2017
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Интенсивность связанных с Украиной событий во внешней политике оказалась под стать 100-летию отечественной дипломатической службы. Наша страна получила безвизовый режим с ЕС, а Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом приобрело полноценный юридический статус. Верховная Рада определила евроатлантическую интеграцию стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Динамика развития украинско-американских отношений позволила Вашингтону принять решение о поставке украинским ВСУ ПТРК Javelin.  Украина получила приемлемый результат в Стокгольмском арбитраже. Отношения с соседями в 2017-м стали сложнее. По интересам страны рикошетом ударила интенсификация ядерной программы Северной Кореи.

С 11 июня вступил в силу безвиз со странами ЕС / фото УНИАН

Европейский выбор Украины получил в 2017 году два подтверждения: с 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС, а 1 сентября приобрело законную силу после ратификации всеми странами Евросоюза Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. ЕС в результате вышел на первое место среди торговых партнеров нашей страны, а сотни тысяч граждан Украины воспользовались безвизовым режимом. Упрощение возможности посетить крупнейшее в мире определение свобод, прав и возможностей может стать основой для революционных изменений в сознании наших сограждан, многие из которых не покидали даже пределы своего региона. В Брюсселе, впрочем, продолжают настаивать на продолжении преобразований, особенно в части борьбы с коррупцией, словно напоминая, что перед введением безвизового режима Европейская Комиссия создала механизм его приостановки.

Летом уходящего года Верховная Рада отметила 20-ю годовщину Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, до этого определила евроатлантическую интеграцию в качестве приоритета внешней политики нашей страны. За два десятка минувших лет в отношениях нашей страны с Альянсом были и периоды развития, и откровенное топтание на месте. Отрадно отметить, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально заявил: двери Альянса открыты для Украины, и его слова на нынешнем этапе подтверждает функционирование ряда трастовых фондов и преобразование Вооруженных Сил Украины.

Испытания ПТРК

Наши военные получили «под елочку» подарок в виде согласия Вашингтона на поставки ПТРК Javelin. Это решение выглядит показательным на фоне апокалиптических прогнозов развития украинско-американских отношений после избрания Дональда Трампа. Но трагедии не случилось, и в 2017 году Трамп и Порошенко дважды встретились в Вашингтоне, а министр обороны США Джеймс Мэттис принял участие в параде на Крещатике по случаю Дня Независимости. Особо стоит отметить назначение спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, продемонстрировавшего возвращение «челночной дипломатии» и давшего понять, что в Штатах не забыли об аннексии Крыма.

Именно с оккупированным полуостровом во многом связано украинско-турецкое стратегическое партнерство, у которого есть неплохие перспективы. Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил катализатором освобождения из российских тюрем заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Интересно, сумеет ли украинский МИД связать робкие попытки реанимировать деятельность ГУАМ  с интересами Турции в Черноморском регионе?

Решения Стокгольмского арбитража в Украине ожидали с заметным напряжением, хотя еще летом стало известно, что в этом коммерческом споре далеко не все аргументы «Газпрома» будут приняты. Арбитраж отказал в удовлетворении многомиллиардных требований российской энергетической монополии по принципу «бери или плати», сократил объемы обязательных закупок российского «голубого золота» до 4 миллиардов кубометров газа в год и снял запрет на реэкспорт российского газа. Очевидно, теперь начнутся переговоры о подписании нового газового контракта, ведь контракт Тимошенко – Путина истекает в январе 2019-го. Отмечу, что Кремль не оставляет надежд если не установить контроль над украинской ГТС, то попытаться вытеснить ее на периферию континентальной системы транзита энергоресурсов.

Венгрия осенью высказалась против украинского закона об образовании / фото news.church.ua

Активизация отстаивания Украиной на международной арене своих интересов вызвало в 2017 году довольно ревнивую реакцию наших соседей. Похоже, они привыкли, что одна из крупнейших стран Европы играет роль донора ресурсов, и жестко отреагировали на попытки официального Киева быть активнее на европейской арене. Варшава с высоты недавних позиций «адвоката» решила стать «учителем истории» для Киева, игнорируя роль украинских трудовых мигрантов в сохранении темпов экономического роста Польши. Венгрия использовала принятый в сентябре Верховной Радой закон «Об образовании» как повод продемонстрировать свои недюжинные способности по защите зарубежных венгров, игнорируя решение Венецианской комиссии. Беларусь внесла свое особое видение в концепцию «славянского братства» посредством раскручивания шпионского скандала по кремлевской партитуре.

Не прошло мимо Украины и наращивание ядерных амбиций Северной Кореи. На фоне интенсивных испытаний средств доставки ядерных боеголовок российские «доброжелатели» вкинули в информационное пространство фейк о поставках КНДР ядерных двигателей из Украины, который успели подхватить не слишком разборчивые украинские политики. Фальшь быстро проявилась, но причин расслабляться у Украины нет – мир остается турбулентным, и конкуренция в нем только усиливается.

Евгений Магда

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