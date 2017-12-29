Саакашвили о палаточном городке под Радой: мне не подчиняется

18:29, 29 декабря 2017
Политика
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Саакашвили добавил, что народным депутатам Семену Семенченко и Егору Соболеву самим надо решить, оставлять ли палатки под Радой.

Опальный политик не знает, что будет с палаточным городком / фото УНИАН

Михеил Саакашвили утверждает, что представители палаточного городка под Верховной Радой ему не подчиняются.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе палаточного городка, передает "Громадське".

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"Они сами выбрали своих представителей, я их знаю. Но они никак нам не подчиняются, они независимы от нас. Они нам союзники, но они принимают свои собственные решения и я не даю им указаний", — сказал Саакашвили.

"Я не знаю, что конкретно будет с палаточным городком, потому что это нужно решать людям, которые там", — отметил политик.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря после задержания Саакашвили в МВД заявили, что не планируют зачищать палаточный городок под Радой.

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