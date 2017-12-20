Волкер о необходимости передачи летального оружия: иностранные силы оккупировали часть Украины

Общаясь с прессой после дискуссии в Atlantic Council относительно миротворческой миссии на Донбассе, специальный представитель США Курт Волкер отметил неизменность позиции США относительно предоставления оружия Украине.

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Как передает Голос Амерки, он отверг замечание о том, что предоставление летального оружия Украине будет означать эскалацию конфликта.

"Украина защищает собственную страну. На своей территории. Здесь есть иностранные силы, которые оккупировали часть Украины, и украинские солдаты гибнут каждую неделю, защищая свою страну", - подчеркнул Волкер.

"Поэтому нужно смотреть на это (предоставление летального оружия - Г.А.) не сквозь призму эскалации конфликта; речь идет о том, страна сможет защитить свою территорию и свой народ", - подчеркнул Волкер.

Бывший посол США в Украине и эксперт аналитического центра США Брукингс Стивен Пайфер выразил разочарование задержками решения Трампа относительно предоставления летального оружия Украине.

"Очевидно, Трамп неохотно продвигается по вопросу предоставления летальной военной помощи Украине. Обама демонстрировал сдержанность ... и ничего не получил от Кремля. Почему Трамп продолжает эту провальную политику Обамы?", - написал Пайфер в Twitter.