В ГПУ заявили о готовности к международной экспертизе разговоров Саакашвили с Курченко

Генеральная прокуратура Украины, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве Службы безопасности по подозрению лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили в содействии участникам преступных организаций, готова к привлечению иностранных специалистов для проведения дополнительной экспертизы записей разговоров между Саакашвили и Курченко.

Об этом в эфире канала "112" заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"В случае настаивания защиты подозреваемых мы готовы к привлечению и иностранных специалистов для проведения дополнительной экспертизы. Мы вполне уверены, что у нас на руках есть оригинальные аутентичные записи разговоров и Курченко, и Саакашвили", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что проведенная СБУ экспертиза подтвердила подлинность голосов в разговоре между Саакашвили и Курченко.

5 декабря Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал СМИ аудиозапись и расшифровку телефонного разговора между Саакашвили и Курченко.

Соответствующая запись была опубликована на брифинге в Киеве.

«После получения двух траншей финансирования акций Саакашвили, был также передан телефон для связи между Саакашвили и Курченко. Сейчас вниманию всех поклонников борца за «независимость Украины» личный разговор Саакашвили и Курченко», - заявил он перед демонстрацией соответствующих оперативных записей для журналистов.

На записи лица, голоса которых похожи на Саакашвили и Курченко, обсуждают дальнейшие планы сотрудничества.

5 декабря утром в квартире в доме на улице Костельной в центре Киева, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в его квартире.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводились в рамках расследования производства по финансированию организованных партией Саакашвили в Киеве митингов представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности.

ГПУ объявляла Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).