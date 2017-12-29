Россия отправила в оккупированный Крым более 40 кораблей

В оккупированном Севастополе 28 декабря более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России, передает 112.ua.

Указывается, что задачи связаны с подготовкой к дальнему походу, применением вооружения и технических средств.

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"Экипажи проходят учения по борьбе за живучесть корабля во время стоянки у пирса, отрабатывают приемы противодиверсионной деятельности и противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

"Основными задачами в 2018-м учебном году для корабельных соединений Черноморского флота является обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", - отметили в пресс-службе.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины называют незаконными российские военные учения, которые проводятся в аннексированном Крыму.