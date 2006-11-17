Цирк Кобзов представит шоу нового поколения (для журналистов)

20-00 - Уникальное Шоу – В Подарок Журналистам! «Территория шоу «ALLEGRO» по случаю профессионального праздника работников радио, телевидения и связи приглашает всех представителей СМИ на шоу «ЦИРК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» - новый проект «ЦИРК КОБЗОВ». Это шоу нового поколения, которое создано в русле современных мировых тенденций: театрализованный сюжет в стиле «Life style» в исполнении свыше сорока артистов, лучшие цирковые и балетные номера от семи ведущих режиссеров Украины. В программе: конкурсы, розыгрыши призов и disco-paty. Вход бесплатный! (предварительное бронирование мест по телефону: 237-92-09). Вход по удостоверению прессы (Территория шоу «ALLEGRO», посп. Победы, 82, (ст.м. НИВКИ).