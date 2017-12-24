На Майдане "Азов" требовал оправданий от советника президента Бирюкова, произошла стычка

На Майдане Независимости в Киеве между участниками акции произошла стычка, никто не пострадал.

Об этом с места события сообщает корреспондент Громадського.

Сообщается, что бойцы батальона «Азов» и другие военные устроили спор с советником президента Юрием Бирюковым. Они требовали от него опровержения сообщения о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не «Азова».

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«Я общаюсь с бойцами 72-й бригады, которые говорят, что они тоже там работали. У меня нет оснований им не верить», — сказал Бирюков.

Один из участников акции «Кофе на Крещатике» во время спора толкнул и попытался оттащить бойца из «Азова», началась схватка.

В то время Бирюкова оттащили в другую сторону и он исчез.

Утром 24 декабря в Киеве на Майдане Независимости несколько сотен людей устроили акцию протеста «Кофе на Крещатике» против маршей, которые организовывал лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили.

На митинге присутствовали также военные. Участники акции беседовали и пили кофе.