Меркель и Макрон призвали вернуть российских офицеров в СЦКК на Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали стороны конфликта на востоке Украины соблюдать договоренности относительно режима прекращения огня. Нет никакой альтернативы мирному разрешению конфликта, и стороны должны в полной мере выполнить все пункты минских договоренностей, говорится в распространенном в субботу, 23 декабря, совместном заявлении, как сообщает DW.

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Меркель и Макрон также призвали вернуть в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) в Донбассе российских военных, которых Москва отозвала 19 декабря в качестве протеста против "действий украинской стороны". Центр "играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и при выполнении договоренностей о режиме перемирия", подчеркивается в заявлении.