МИД Польши призвал Россию немедленно вернуть своих представителей в состав СЦКК

Министерство иностранных дел Польши призвало Российскую Федерацию немедленно вернуть своих представителей в состав Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Польши.

"Министерство иностранных дел Польши с озабоченностью отмечает обострение вооруженного конфликта в Украине, что подтверждается оценками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Количество нарушений перемирия на Донбассе достигло уровня, который не фиксировался с января 2017 года. Мы выражаем надежду, что согласованный режим прекращения огня на заседании Трехсторонней контактной группы, который вступит в силу 23 декабря, будет полностью соблюдаться, и попытки по деэксалации будут удачными", - говорится в сообщении.

В МИД Польши считают, что усиление напряженности вызвано отзывом Россией своих представителей СЦКК.

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«Польша, которая имеет второй крупнейший контингент среди стран ЕС в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, считает этот шаг еще одной попыткой ухудшения безопасности наблюдателей, которая еще больше может ограничить их возможности выполнять задачи на местах.

Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение вернуться в СЦКК немедленно", - заявили в МИД Польши.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своих представителей в СЦКК из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих» к российским военным. Также в МИД РФ отметили, что еще одной причиной отзыва офицеров является введение Украиной с 1 января 2018 года нового порядка въезда и пребывания граждан России. В частности, россияне не хотят сдавать отпечатки пальцев.

В МИД Украины считают, что это решение РФ существенно подрывает Минские соглашения.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях: «Утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.».

21 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили условия возобновления работы СЦКК, а также вопросы обмена украинских заложников.