"Угрожают облить кислотой детей": в семье нардепа Соболева рассказали о письме с угрозами
09:27, 22 декабря 2017Политика
1655
Письмо с угрозами получили родители жены Егора Соболева Марички Падалко.
В письме неизвестные угрожали убить детей известной телеведущей / mediananny
Жена нардепа Егора Соболева телеведущая Маричка Падалко рассказала, что их семье угрожают. Письмо с угрозами, которое получили ее родители она опубликовала в Facebook.
"Мои родители нашли в своем почтовом ящике большой письмо, отправленное 04.12.17. В нем неизвестный ругает Егора Соболева, повторяя тезисы о "дестабилизации", "работу на Москву "и т.п.", - написала ведущая.
"В конце письма автор угрожает облить кислотой моих детей", - добавила Маричка Падалко.
Письмо было отправлено 4 декабря / Facebook Марічка Падалко
Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 декабря, Верховная Рада приняла постановление об отзыве Соболева с должности председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. РПри этом Соболев останется членом комитета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter