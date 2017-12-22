"Угрожают облить кислотой детей": в семье нардепа Соболева рассказали о письме с угрозами

Жена нардепа Егора Соболева телеведущая Маричка Падалко рассказала, что их семье угрожают. Письмо с угрозами, которое получили ее родители она опубликовала в Facebook.

"Мои родители нашли в своем почтовом ящике большой письмо, отправленное 04.12.17. В нем неизвестный ругает Егора Соболева, повторяя тезисы о "дестабилизации", "работу на Москву "и т.п.", - написала ведущая.

"В конце письма автор угрожает облить кислотой моих детей", - добавила Маричка Падалко.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 декабря, Верховная Рада приняла постановление об отзыве Соболева с должности председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. РПри этом Соболев останется членом комитета.