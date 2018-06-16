Верховная Рада после неудавшегося путча: как с гуся вода

В парламент я сегодня шла не с пустыми руками. В одной руке я несла парочку лавровых венков – для депутатов, которые прилично вели себя во время украинского ГКЧП, во второй руке - папочку со стенограммой заседания Верховной Рады пятилетней давности (12 декабря 2003 года) и выступлениями, где избранники клеймят выборы президента в парламенте. Хотела помахать ею перед теми бютовцами, которые, повторяя слова их лидера, наступили на горло собственной песне, и согласились на так и несостоявшийся союз с Регионами, и внесение изменений в Конституцию. Помахать стенограммой – освежить память, и спросить, ради какой такой великой цели они так обошлись со своей песней.

Заранее оговоримся: мы не оцениваем сам вариант перехода в парламентскую республику, и не клеймим позором саму парламентскую форму правления. Мы только говорим, что не верим в то, что парламентаризм был единственной целью договаривающихся сторон, во-вторых, считаем, что нельзя было отодвигать от этого процесса народ, и в-третьих, несправедливо было делать это бегом и по секрету, не сообщив людям обо все угрозах, которые несет подобный политический союз и предлагаемый сценарий.

На всякий случай напомню, что после ГКЧП судьбы его главных «героев» сложились по-разному. Борис Пуго – застрелился, Владимир Крючков семнадцать месяцев отсидел в Матросской тишине, отсидел и Дмитрий Язов, Геннадий Янаев был на три года осужден, а затем занимал неброские посты в госслужбе и работал в системе образования. Вся «восьмерка» ГКЧП в той или иной степени ответила за художества. Я не к тому, что у нас надо кого-то сажать. Официально - не за что. Я также не верила, что кто-то застрелится. Это ж надо какую-то офицерскую честь иметь. Мне кажется, что у нас в депутаты идут те, кого вообще служить не берут. Но мне хотелось увидеть депутатское раскаяние. Я бы их раскаяние уважила и нашла форму, как передать это читателям. Люблю людей, способных извиняться. Какое там раскаяние? Стоит в кулуарах Шуфрич – красавчик, общается с коллегами. Все ему нипочем. Ладно, речь не о нем, будем считать, что Юлию Владимировну он всегда поддерживал и поддерживает в силу, так сказать, основного инстинкта.

Тут я рассмотрела бютовца Владимира Яворивского…

- Владимир Александрович, - обратилась я к Яворивскому и дальше процитировала ему его выступление 2003 года, - вы пять лет назад говорили, что если президента будут выбирать в маленьком парламентском зале, то премьером станет Медведчук, а власть замкнется раз и навсегда. А недавно премьер благодарила вас за то, что вы приняли переговоры и наступили на горло собственной песне.

- Я остался на своей позиции. И поверьте, результативного голосования за создание коалиции Литвин- часть НУ-НСа – блок Тимошенко и Регионы в БЮТе не было. Было одно небольшое контрольное голосование, в котором я воздержался, именно потому, что считаю, что выборы президента в парламенте абсолютно недемократичны. А то, что Юлия поблагодарила, то она благодарила за то, что мы не поднимали политического скандала, не хлопали дверями и не выходили с заседания. В этом не было необходимости, потому что и решения такого не принималось. И окончательно решение о коалиции в БЮТе не принималось никогда, я это подчеркиваю.

Далее Владимир Александрович отказался комментировать слухи о полной договоренности и настаивал на том, что он всегда декларировал: идеологически БЮТ и Регионы несовместимы, и союз невозможен.

Ладно, нам остается только сохранить диктофонную запись этого комментария, чтобы предъявить ее, скажем, в следующем парламенте.

А вот и появился народный самооборонец Олесь Доний.

Единственный из Самообороны, у кого накануне недели, когда должна была презентоваться "ширка" с ее конституцией, отвечал мобильный телефон. Доний - единственный, кто четко высказал свою позицию по предлагаемой Конституции.

- Олесь, журналисты не должны открыто демонстрировать хорошего отношения. Но я вот не могу удержаться (я мысленно таки одела лавровый венок), вы накануне «ширки» раскритиковали все позиции, предлагаемые проектом Конституции от БЮТа и Регионов. Вы ведь понимали, что лично для вас это конец карьеры?

- Я понимал, что это скорее всего - конец депутатству. Какие проблемы? Я большую часть жизни не был депутатом. Но мне не нужно депутатство, если я не могу отстаивать свое мнение. И когда еще только формировался партийный список Народной самообороны на выборы, предупредил коллег, что не буду сдавать карточку для голосования.

- Семьи депутатов привыкли жить хорошо. Вы предупредили близких, что с окончанием этого созыва, вы, скорее всего, не попадете в список, и их жизнь будет скромнее?

- У меня боевая жена, она проводила пресс-конференцию, когда я сидел в Лукьяновской тюрьме. Вообще, вся эта ситуация – проверка на вшивость для украинских политиков, можно понять, кто чего стоит. И лучше остаться в меньшинстве, но знать, на кого можно опираться. Вообще, в этой ситуации, мы должны благодарить Януковича, что он не дал произойти этим изменениям. Ведь других способов, кроме как отказ одного из участников переговоров, не было.

С этими словами Олесь Доний ушел.

Я рассмотрела полупустые парламентские кулуары и поняла, как можно обрисовать парламентскую обстановку. Это было такое всеобщее расслабление, как будто бы ничего не произошло. Каждый депутат говорил о своем – о псевдопутче никто и не вспоминал. Экономисты говорят о рефинансировании банков, Анатолий Гриценко – о кандидате на пост министра обороны, Николай Томенко – тоже…

Кстати, о Томенко… Я снова заглянула в старую стенограмму.

Да, так и есть, будучи в оппозиции, он ведь тоже свято хранил право народа выбирать президента. В отличие от сегодняшнего дня. Что время делает с людьми... Я пристроилась к микрофону возле пресс-пойнта, чтоб спросить Николая Владимировича о такой кардинальной смене взглядов.

- Николай Владимирович, пять лет назад вы предупреждали избирателей, что депутатам хотят дать взятку в виде продления полномочий, взамен того, чтобы они отобрали у народа право избираться в парламенте. Тогда вы были против избрания президента в парламенте. Сегодня Юлия Владимировна благодарит вас то, что вы наступили на горло собственной песне. Тогда вы говорили, что вам, в случае введения таких новшеств, будет стыдно заходить в аудиторию к своим студентам, а сейчас вы, молча на это соглашаетесь. Вы что уже не преподаете? Или вам уже не стыдно?

Кажется, я подпортила настроение вице-спикеру. Ну ничего, этот в карман за словом не полезет. Сумеет «отмазаться».

- Дискуссия во фракции велась в плоскости, какую должностную функцию будет иметь Президент. Если бы главой исполнительной власти стал премьер-министр, то тогда логичным было бы делегирование такого права парламенту. Но последние события показали, что дискуссия на тему пройдут или не пройдут прямые выборы, завершилась.

Далее Николай Владимирович повторил свои прежние тезисыо том, вокруг каких отдельных позиций, касающихся Конституции могут объединиться две крупные политсилы.

Интересно, что когда мы говорили с регионалами офф-рекордс, практически никто не стал отрицать, что Виктор Янукович, объявив, что идет на прямые выборы, пренебрег желанием Ахметова – Колесникова и Клюева избирать его в парламенте. Он, якобы, понял, что его соратники просто хотят его почетно трудоустроить, чтобы решать проблемы, связанные с бизнесом. В кулуарных разговорах никто не стал отрицать, что Янукович накануне своего объявления летал в Москву, не отрицали также, что он встречался с украинским Президентом. Слышала также мнение, что Москва была далеко не в восторге от готовящего тандема и что им предпочтительнее разложить яйца в две разные корзины, чем поставить на такой странный союз. Не будем преувеличивать цену всему сказанному, но мне, например, кажется неслучайным, что руководителем предвыборного штаба Виктора Януковича стал не Андрей Клюев, а Николай Азаров.

- Ярослав Михайлович, - обратились мы к регионалу Ярославу Сухому. - Вы никогда не верили в то, что Янукович пойдет на союз с Тимошенко, и будет избираться в Раде. Как в воду смотрели...

- Вы, наконец, поверили, что Янукович – самостоятельный политик?

- Процентов так на семьдесят...

- Хотите мой собственный политический анекдот? Только он старый.

- Хотим.

- Спросили меня, верите ли вы в коалицию БЮТ и ПР. А я говорю: не верю, пока и один, и второй признают только одну позу – я сверху. Компромисс - это когда оба недовольны. А когда доволен только один, это обман.

- Вы в следующий раз предупреждайте не о том, что анекдот старый, а то, что он пошлый.

- Хорошо, но в этот раз поставьте все как есть.

Вот такой себе был день. Любопытно, что политики всех фракций сегодня так или иначе проводили мысль о том, что даже после выборов договариваться придется. И очень возможно, что договариваться будут две упомянутые фракции. Но, цитируя Олеся Дония, есть надежда, что теперь в этом случае все продуцируемые ими идеи будут подконтрольны обществу. И что не приведут к цементированию номенклатуры и отходу от демократии.

Маша Мищенко