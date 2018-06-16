Проект Конституции от ПР–БЮТ: тимошенки поглотят януковичей?

Сегодня украинцы наконец имеют возможность собственными глазами увидеть проект новой Конституции, созданный совместными усилиями БЮТ и Партии регионов. Говорят, что именно этот документ станет основой будущего политического и экономического союза двух крупнейших политических сил Украины. Можно ли мирным путем провести предложенные конституционные изменения и какие угрозы скрывает в себе проект Основного Закона, мы поинтересовались у экспертов.

Игорь Колиушко, директор Центра политико-правовых реформ: БУДЕТ ПРАВИТЬ ОДНА ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ КЛИКА, У КОТОРОЙ ЗАБРАТЬ ВЛАСТЬ МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО ПУТЕМ РЕВОЛЮЦИИ Я убежден, что это не окончательная версия проекта. В нем просто смешные вещи. Он даже не вычитан. Там же есть масса откровенных ляпсусов смыслового характера.

Считаю, что в соответствии с положениями нашей Конституции и толкованиями Конституционного суда, вообще – с принципами права, невозможно самим себе продлевать полномочия и расширять их.

Можно говорить о том, что вносятся изменения, в том числе относительно способа избрания Президента. Но нынешний состав Верховной Рады сам для себя перебирает у народа право выбирать Президента и продляет свои полномочия до 2014 года!

Это неслыханно!

Они практически выписывают в Конституции порядок выборов в ВР после 2014 года. Когда партия, которая набирает относительное большинство, получает большинство абсолютное, – это не имеет ничего общего с выборами. Это противоречит принципам народовластия, теории права и т.д. Я убежден, что такие изменения вносить как минимум некорректно. По крайней мере этот вопрос должен выноситься на референдум.

По такой Конституции никакой двухпартийной системы не будет. Будет одна олигархическая клика, у которой забрать власть станет невозможно. Нужно будет поднимать революцию.

Также разрушается судебная система. Они подчиняют себе судебную систему через внедрение прямых выборов судей местных судов. Фактически от этих наших квази-партій будет зависеть все: не только парламент, правительство и Президент, но и суды.

Тарас Чорновил, народный депутат, ПР РЯДОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПР И БЮТ НЕ ЗНАЛИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА

Откровенно говоря, этот проект разрабатывался предварительно, отдельные его положения светились еще осенью. Но его не показывали никогда никому, по крайней мере из рядовых членов Партии регионов, и так же БЮТ. Он разрабатывался кулуарно. Это была одна рабочая группа, и никаких согласований тогда не происходило.

В проекте есть очень серьезные проблемы. Самая первая – внесение изменений относительно выборов Президента парламентом. В принципе такое изменение может быть внесено в Конституцию. У нас есть решение Конституционного Суда от 2005 года, которое касается именно тех случаев. Там написано: любые изменения в Конституцию, которые меняют государственный строй в стране, обязательно должны подтверждаться общенациональным референдумом. Потому, мне кажется, что это изменение обречено.

Мне очень не нравится внесение в Конституцию изменений относительно выборов в парламент в два тура, что фактически дает возможность абсолютной узурпации власти партией, которая побеждает во втором туре. Она имеет большинство и сама формирует правительство. Как по мне, риск узурпации власти при такой Конституции – высокий. А ответа на основные вопросы и снятия проблем противостояния она не дает.

Дмитрий Выдрин, политолог, заместитель секретаря РНБО БЮТ ПОГЛОТИТ “РЕГИОНЫ”, И БУДЕТ ОДНОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА

Нет хороших или плохих политических систем, в том числе и выборных. Просто есть системы, которые отвечают желаниям народа и которые не отвечают. Сейчас украинскому народу предлагают то, чего он не только не желает – он категорически против этого. Если 80% украинцев хотят, чтобы Президент избирался общенародно, то протаскивать в Конституцию выборы Президента в парламенте – это просто издевательство над этими 80% граждан.

Ни о какой двухпартийной системе речи не может идти, это приведет к созданию однопартийной системы. При слиянии двух партий – более мускульной партии с партией с более сильной харизмой вождя – одна из них непременно поглощает другую. Не будет блока, будет одна партия. Более энергичный, нахрапистый БЮТ, безусловно, поглотит “Регионы”, успешно переварит их идеологию, и у нас будет однопартийная система.

Больше всего бросается в глаза то, что в этом проекте Конституции практически не защищена собственность человека, гражданина Украины. Там речь идет только о защите имущества. То есть наши квартиры по новому проекту Конституции будут защищены, но наши с вами активы, если у вас есть какие-то акции предприятия или деньги, – это уже никоим образом не защищается. Такое впечатление, что Конституция пишется под тотальный передел всего, что существует ценного в Украине, и готовится тотальное ограбление страны.

Виталий Бойко, экс-председатель Верховного Суда Украины НЫНЕШНЯЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА БОЛЕЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

Президент представляет интересы государства, интересы общества, и, по моему мнению, избрание Президента народом усиливает его авторитет. И с другой стороны – это допуск народа к высшему должностному лицу в государстве через его волеизъявление.

Если Верховная Рада избирает Президента, то он уже якобы и не действует от имени государства. Ему полномочия передают народные депутаты путем прямого тайного голосования...

По моему мнению, нынешняя система выборов Президента более демократическая. Но если идти этим путем, то нужно четко урегулировать полномочия каждой ветви власти, каждой структуры исполнительной власти, чтобы не было того противостояния, которое мы сегодня видим и которое очень негативно влияет на имидж Украины и ведет к беспорядку в государстве в целом.

Само изменение порядка выборов Президента – это только первый шаг. И, по моему мнению, он и не очень важный. Чрезвычайно важно – упорядочить полномочия законодательной, исполнительной ветвей власти и главы государства.

Олесь Доний, народный депутат, НУ–НС (Народная самооборона): ДОСАДНО, ЧТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ О ДЕМОКРАТИИ, ОСМЕЛИЛИСЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ТАКОЙ ПРОЕКТ

Очень много вещей в этом проекте противоречит законам демократии. Например, пролонгация полномочий действующего парламента. Этим фактически отбирается право у населения свободно избирать высший законодательный орган. А выборы – это основа демократии.

Второй момент. Избрание Президента уже в этом парламенте при таком способе формирования депутатских списков и при таком количестве нарушений со стороны депутатов, как, например, голосование чужими карточками, приведет к тому, что Президента будет избирать не просто не население Украины, и даже не депутаты, а исключительно их руководство.

Императивный мандат... Депутаты будут бояться думать самостоятельно, голосовать самостоятельно. Их несогласие голосовать за определенный законопроект или за Президента автоматически будет означать исключение из фракции и выбывание из рядов депутатов.

Система выборов в два тура сделает невозможным прохождение любой политической альтернативной силы в Верховную Раду.

Фактически это - проект монополизации нынешней политической ветви власти. Он не имеет ничего общего с оптимизацией политической системы Украины.

Очень досадно, что люди которые говорят о демократии, осмелились предложить такой проект.

Опрашивала Анна Ященко