Нардеп рассказал, какой законопроект вызвал противостояние между "БПП" и "Народным фронтом"

Противостояние между фракциями «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» сегодня на заседании парламента возникло из-за президентского законопроекта о полномочиях местных органов власти в сфере земельных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, «БПП» настаивает на включении в повестку дня работы и рассмотрении нескольких президентских законопроектов, среди которых проект закона №7363 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности мелких фермерских хозяйств и деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений».

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Депутат от «Народного фронта» Леонид Емец отметил, что фракция не голосует за включение законопроекта № 7363 в повестку дня, поскольку считает, что его нормы нарушают Конституцию.

«Мы всегда стояли на принципах децентрализации, но есть нормы Конституции, которые наша фракция не может позволить себе переступить», - сказал он.

По словам Емца, данным законопроектом предлагается, что «органы местного самоуправления принимают решения, в том числе об изменении целевого назначения земли, которая находится за пределами территории, на которой расположен орган местного самоуправления».

Он отметил, что в статьях 142 и 143 Конституции определено, что органы самоуправления управляют только имуществом, находящимся в их коммунальной собственности.

«Нормы Конституции не позволяют в таком виде принимать такой закон», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, утреннее заседание Верховной Рады было досрочно закрыто из-за противостояния между фракциями «БПП» и «Народный фронт».

Противостояние состоит в том, что «БПП» настаивает на включении в повестку дня и рассмотрении нескольких президентских законопроектов, а фракция «Народного фронта» не поддерживает их.

В то же время «БПП» не поддерживает проект закона о дисциплинарном уставе Нацполиции, в принятии которого заинтересован «Народный фронт».

Депутаты несколько раз голосовали за принятие проекта закона о дисциплинарном уставе Нацполиции (№4670) во втором чтении, но было недостаточно голосов, поскольку из фракции «БПП» голосовали не более 40 народных депутатов. В результате было проголосовано за направление данного законопроекта на повторное второе чтение.

Как сообщал УНИАН, Рада отозвала депутатский законопроект об антикоррупционном суде.