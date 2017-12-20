В ЕС отреагировали на резкое обострение на Донбассе: призвали Россию повлиять на боевиков и возобновить СЦКК

Европейский Союз из-за резкого ухудшения ситуации на Донбассе выступил с заявлением, в котором призвал Россию использовать свое влияние на сепаратистов и возобновить роль Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в решении критических ситуаций на местах.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление пресс-секретаря ЕС было распространено сегодня в среду в Брюсселе.

«Гуманитарная ситуация и ситуация в сфере безопасности на востоке Украины резко ухудшилась. Там мы наблюдали наибольшее количество нарушений прекращения огня с февраля 2017 года, что стало причиной гибели людей и уничтожения имущества. Расположение вооруженных сил в непосредственной близости от жилых районов и стрельба по или в направлении критической инфраструктуры показывает полное неуважение к жизни людей. Жизненно важными являются большие ограничения и дальнейшие усилия, чтобы защитить поставки воды и энергетическую инфраструктуру», - констатировали в ЕС.

Пресс-секретарь ЕС подчеркнул, что необходимо уважать договоренности о прекращении огня, разведении военных сил и отводе тяжелого вооружения на места хранения, которые можно проверить. «Мы также напоминаем, что очень важным является обеспечение полного, безопасного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и ее технического оборудования на всей территории, предусмотренной ее мандатом», - говорится в заявлении.

Читайте также"Плохой симптом": украинский переговорщик по Донбассу рассказал о цели России после выхода из СЦКК

В ЕС снова указали на важность выполнения всеми сторонами Минских договоренностей. «Мы ожидаем, в частности, от России полного и немедленного использования своего влияния на сепаратистов в этом отношении. Соглашение, достигнутое сегодняшней трехсторонней контактной группой по возобновлению обязательств о прекращении огня в праздничный период, является необходимым шагом, хотя немедленное ограничение остается обязательным», - заявил спикер.

Он также отметил, что вывод Россией своих войск из СЦКК также имеет серьезные негативные последствия для поддержания прекращения огня и стабилизации линии контакта. «Мы ожидаем, что обе стороны будут принимать все необходимые меры, с тем, чтобы СЦКК мог возобновить свою критическую роль в решении серьезных проблем по безопасности на местах», - подчеркнул пресс-секретарь.

Он снова констатировал, что Европейский Союз продолжает поддерживать текущие дипломатические усилия с целью полного выполнения Минских договоренностей как основы для устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины, которое уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте также"Путину нужны кровавые победы": Турчинов прокомментировал выход России из СЦКК на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что решение РФ вывести российских военнослужащих из состава совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей миссии.

Также в СММ ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

Сегодня представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях.

«Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.», - подчеркнул Марчук.