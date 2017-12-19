Генассамблея ООН рассматривает новый проект резолюции по оккупированному Крыму

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций начала заседание по рассмотрению нового проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)». Об этом в Twitter сообщил замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

"В штаб-квартире ООН началось заседание Генеральной ассамблеи, на котором планируется принятие резолюции о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина). Инициированная Украиной и внесенная при поддержке 40+ стран-членов ООН", - написал Кислица.

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Ранее Постоянное представительство Украины при ООН сообщило в Twitter, что в резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт.

Также осуждается «ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

Высказывается требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Кроме того, осуждается отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека, несмотря на соответствующий мандат миссии, а также содержится просьба подготовить второй тематический отчет по Крыму до конца 72-й сессии Генассамблеи ООН (сентябрь 2018 года), а также просьба информировать 37-ю сессию Совета ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Крыму.

В резолюции отмечаются положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержка Украиной СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.

В документе содержится просьба к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу координировать действия структур ООН с целью обеспечения имплементации положений этой резолюции.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Третий комитет 72-й сессии Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)». Украинские дипломаты после голосования отмечали, что, «несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации», за документ проголосовало 71 государство, против - 25, а 77 - воздержались.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Климкин подвел итоги двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН.