"Не пускайте его": появилось видео, как Саакашвили пытались вручить повестку на допрос в СБУ

Михеилу Саакашвили под Апелляционным судом попытались вручить повестку на допрос в СБУ.

Когда опальный политик с группой сторонников выходил из здания суда, к нему подошел мужчина, который показал удостоверение и пытался вручить повестку, передает "Страна".

Окружающим не было слышно, кем представился мужчина, а позже на камеры это делать он отказался, заявив, что не обязан.

Саакашвили в ответ начал кричать, что без адвокатов ничего получать не будет и вручать документ ему не имеют право. Тогда ему предложили забрать повестку по адресу.

Читайте такжеЦеголко обнародовал письмо Саакашвили к Порошенко (документ)

"Вам должно быть стыдно, вы служите ворам и бандитам!", - ответил лидер "Руху новых сил" и принялся уходить от правоохранителя в сторону авто.

"Ну это не серьезно", - сказал в след тот.

Сотрудника правоохранительного органа окружили сторонники и не давали приблизиться к Саакашвили, пока тот садился в машину.

"Слышь, тебе сказано нормальным голосом, отцепись от человека, тебя никто не вручает. Нормальным людям не мешай. Не давайте ему пройти", - кричали сторонники опального политика.

Пока стороны спорили, кто кому препятствует, Саакашвили уехал.

Ранее лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявлял, что пойдет на допрос в Службу безопасности Украины, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.