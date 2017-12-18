Посол Канады прокомментировал отказ Саакашвили давать показания Генпрокуратуре

Посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал отказ лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили давать показания Генеральной прокуратуре Украины, заявив, что в Канаде граждане не выбирают, с каким правоохранительным органом им общаться.

Об этом Ващук сказал в комментарии УНИАН.

«В Канаде граждане не выбирают, с каким правоохранительным органом они говорят», - заметил посол.

Кроме того, Ващук осудил вчерашнюю попытку части участников акции «Марш за импичмент» захватить Октябрьский дворец в центре Киева. «Я по вчерашней акции высказался критически, я считаю, что поддержание общественного порядка, соблюдение правил всеми... чрезвычайно является важным», - добавил посол.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, Саакашвили в фойе здания Генпрокуратуры в Киеве заявил, что пойдет на допрос в Службу безопасности Украины, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.

«Они меня обвинили в госперевороте. Пусть СБУ это расследует. Мы им (ГПУ) передали свой привет. И я жду вызов на допрос в СБУ, где я буду давать все необходимые показания», - сказал Саакашвили.

Его адвокат Руслан Чернолуцкий добавил, что дело в отношении Саакашвили, открыто 4 декабря по признакам ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины, подследственно СБУ, поэтому на допрос в ГПУ его клиент не пойдет.