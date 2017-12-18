Геращенко призвала Раду выступить с заявлением об осуждении событий возле Октябрьского дворца

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает Верховную Раду Украины выступить с заявлением, в котором осудить события, которые произошли накануне, 17 декабря, в Киеве возле Международного центра культуры и искусств (бывший Октябрьский дворец).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Геращенко отметила, что во время вчерашних событий возле Октябрьского дворца «под угрозу была поставлена жизнь и здоровье простых граждан Украины в связи с, по сути, террористическими действиями определенных, в том числе, и народных депутатов Украины, и других так называемых «политиков».

«Я считаю, что это та ситуация, которая требует консолидированного заявления, политической, от Верховной Рады Украины, что мы это осуждаем», - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря участники акции «Марш за импичмент», одним из организаторов которой выступил лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили, пытались прорваться вовнутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб. Но на пути им стали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошли стычки.

Саакашвили призвал сторонников не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». Затем он обратился к своим сторонникам с призывом идти в Верховную Раду.

Полиция открыла уголовные производства: по ст.15, ст.341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В результате столкновений с митингующими пострадали 60 нацгвардейцев, 15 из них - госпитализированы.