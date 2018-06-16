Бютовец обещал Раде расследовать изнасилование Ехануровым Клары Цеткин

Каким образом может проецироваться подобный произвол в отношении министра на жизнь «маленького украинца»?.. «Следователи» по делу Еханурова даже не заглядывали в документы…

Слушания в сессионном зале ВР по поводу отставки министра обороны Юрия Еханурова на фоне волны возмущения разнокалиберных политиков-экспертов опубликованным накануне проектом Конституции Тимошенко-Януковича , сенсацией, разумеется, не стали. Тут хочется добавить: к счастью. Поскольку тон депутатской дискуссии в очередной раз опустился до уровня самого низкопробного шоу какого-нибудь провинциального театра имени Карабаса Барабаса, где Арлекин «развлекает» почтеннейшую публику методичным избиением Пьеро, а в качестве «острот» фигурируют заявления об отсутствии хоть как-то аргументированных причин для подобного издевательства.

Сам министр на разбирательство не явился, что с явным сожалением, и заметим, неоднократно, не поленились отметить представители инициатора отставки – БЮТ. Собственно, если бы и явился, ничего принципиально нового он не услышал бы. В выступлении «обвинителя» – бютовца Валерия Писаренко фигурировало все то же «отчуждение земель Минобороны», по поводу которого ГлавКРУ и Счетная палата до сих пор не смогли прийти к единому мнению: законное оно было, или нет. И многажды помянутая Юлией Тимошенко «колбаса по 68 гривен за один килограмм при розничной цене – 36».

(Как выяснилось в процессе обсуждения, бютовцы свято убеждены в том, что колбаса по 36 гривен, в отличие от колбасы по 68, способна таинственным образом повысить обороноспособность украинской армии. Несмотря на очевидное даже на глаз «убойное» содержание красителей и прочей неорганики в дешевых мясопродуктах).

Не менее интересные вещи начали всплывать с первого же вопроса к докладчику: нунсовец Владимир Карпук поинтересовался, почему решение об отставке предлагается принять «без проведения работы временной следственной комиссии», хотя постановление о ее создании зарегистрировано. (Вспомните, как настойчиво требовал БЮТ проведения всестороннего разбирательства в отношении франкфуртского инцидента с Луценко).

Оказалось, что, по мнению Писаренко, в случае Еханурова подобное разбирательство… излишне, поскольку инициаторы отставки уже раздали нардепам «справку о результатах проверки рабочей группой правомерности решений Минобороны…» Что это за рабочая группа, кто ее создавал, кто в нее входит, и когда она успела «перелопатить» все документы, имеющие отношение хотя бы к претензиям Тимошенко к Минобороны (а это огромный объем информации) – уточнять такие «мелочи», бютовец также счел совершенно необязательным.

Странно, но идея Юрия Кармазина как представителя альтернативной (в рамках фракции НУ–НС) точки зрения на деятельность Юрия Еханурова – расширить перечень обвинений против министра – господина Писаренко… также совершенно не заинтересовала.

А ведь речь шла, если верить Кармазину, о «загадочных преступных схемах» в департаменте разработок и закупки Минобороны: десятках миллионов «на военное оборудование, которое фактически оказалось непригодным», нарушениях при производстве «унифицированных противотанковых ракет», закупках иностранных самолетов-разведчиков, которые также «для нас являются абсолютно непригодными». Даже для человека, никогда в жизни и близко не подходившего к забору вокруг воинской части, очевидно, что подобные вещи куда как серьезнее должны влиять на снижение обороноспособности страны, чем все та же грешная колбаса. Кстати, Кармазин утверждал, что говорит не просто так – он передавал некие документы, которые, якобы подтверждают его претензии, и теперь интересуется, потрудились ли «следователи» по делу Еханурова хотя бы заглянуть в них?

Тут же выяснилось, что… нет. Писаренко заявил, мол профессионалы из комитета Анатолия Гриценко, «который и рассматривал вопрос о целесообразности увольнения пана Еханурова», имеют намного больше данных о проблемах в армии. И «снижение обороноспособности» у этих людей вызывает несравнимо больший интерес… надо полагать, чем признаки масштабной коррупции в системе Минобороны, которые, вне всяких сомнений, «самоликвидируются», стоит лишь уволить министра?

В общем, стало очевидным, что докладчик «поплыл» как нерадивый студент на экзамене, и Ярослав Кендзёр влез в обсуждение со своими пятью копейками: «Достоверный факт, когда судили Остапа Вишню и зачитывали ему его, так сказать, в чем его обвиняют, он сказал: «Уважаемые господа следователи, вы бы меня лучше судили за изнасилование Клары Цеткин – это было бы более правдоподобно». Писаренко не растерялся, и пообещал все «доработать»: «Учитывая то, что информация была вами предоставлена на открытом заседании Верховной Рады, то я думаю, факт об изнасиловании Клары Цеткин будет проверен».

Другой депутат от БЮТ – Ольга Боднар – приоткрыла тайну процедуры вынесения «обвинительного приговора» Еханурову. По ее словам, возглавляемый ею комитет по вопросам госстроительства получил документы по министру обороны от первого вице-премьера в правительстве Тимошенко Александра Турчинова и главы Контрольно-ревизионного управления Николая Сивульского. Второй источник, видимо должен был играть роль «независимого подтверждения» выявленных нарушений. Однако этому мешает сама личность Сивульского. Как отмечается на сайте Сергея Руденко – журналиста и писателя, собравшего на своем ресурсе сотни биографий украинских политиков, Сивульский – не только преданный соратник Юлии Тимошенко еще со времен, когда Юлия Владимировна руководила корпорацией «Единые энергетические системы Украины». Но и дважды за свою бурную биографию находился под следствием (в 1998-м и 2000 годах), причем оба раза – по обвинениям в растрате или разворовывании в особо крупных размерах. Скажем в 1998-м ему «шили» противозаконное перечисление на счета ЕЭСУ 10,440 млн. грн. со счета АО «Укргазпром».

Еще одним аргументом в пользу отставки главы Минобороны, сообщила Боднар, стало «обращение первого вице-премьер министра Турчинова относительно поддержки увольнения Еханурова». К этому присовокупили решение комитета, главой которого является экс-министр обороны Анатолий Гриценко, и проект постановления, поданный бютовцами Писаренко и Кожемякиным.

От себя Боднар добавила, что у нее имеется еще и персональная претензия к министру: вопросы земли и недвижимости он не согласовывал с Кабмином, что, по мнению депутата было обязательно, поскольку «собственником этого» является… Кабинет министров.

Впрочем, аргумент Гриценко выглядел значительно лучше: «Я еще когда был в Суворовском училище, уже покойный командир взвода Перчин Анатолий Иванович меня учил: «Сынок, если ты пошел в самоволку, ты получил два наряда вне очереди, а если ты спросил – «Можно я пойду в самоволку?» – тебе сказали «нельзя» и потом ты пошел, вот тогда ты выберешь (выгребешь? – Авт.) по полной программе».

Интересно и другое: среди звучавших в парламенте аргументов «против» (а их озвучивали в основном депутаты группы «За Украину» фракции НУ–НС) были обвинения в адрес Тимошенко в невыполнении ее обещания о переходе на контрактную армию еще в 2008 году.... А также подозрения в том, что БЮТ и ПР, поддержавшие отставку, действуют в интересах России, подставляя под удар обороноспособность украинской армии и вопрос выведения ЧФ РФ из Крыма в 2017 году... Ссылки на историю с увольнением Хорошковского из Гостаможслужбы, в результате чего таможня сейчас «укомплектована представителями БЮТ», а «контрабанда гуляет в обе стороны»… Подозрения в попытке устранить Еханурова, потому что он – против «превращения украинского народа в скот и быдло» и переворота, который готовит «клика Януковича-Тимошенко»…

Не было только одного: ни один депутат не потрудился вспомнить, что словосочетание «презумпция невиновности» в Украине уже фактически превращена в пустой звук. Как-то очень быстро мы привыкли к тому, что глава МВД или лично премьер-министр, не говоря уже о деятелях более мелкого уровня, позволяют себе публично клеймить людей преступниками, не дожидаясь не только решения суда, но и даже возбуждения дела. А если еще вспомнить, что в проекте Конституции Тимошенко–Януковича фигурировала эдакая Постоянная Следственная Комиссия Верховной Рады, в отличие от опереточных временных, наделенная фактически правом казнить и миловать по собственному усмотрению… (Предполагалось, что сидящие в ВР сантехники-гинекологи «достаточно компетентны», чтобы проводить дознание, досудебное следствие, возбуждать уголовные дела и передавать их в суд. И заметьте, все это – без согласования с другими органами!).

Да, в конце концов, Бог с ним, с вопросом соответствия или не соответствия действительности обвинений против Юрия Еханурова. При всем уважении к экс-министру, не приходится сомневаться: он ни в коем случае не пропадет. На таком уровне даже «политзаключенные» (начиная с Тимошенко и заканчивая Рудьковским) и в кутузке обеспечены благами жизни значительно лучше, чем масса рядовых украинцев на свободе. Другой вопрос, каким образом может проецироваться подобный произвол в отношении министра на жизнь «маленького украинца». Хотя, почему вопрос, собственно?

Не далее как в четверг на пресс-конференции в УНИАН адвокат Александр Плахотнюк рассказывал, как двое 20-летних парней из Днепропетровска получили пожизненное заключение за: убийство в течение одного года 21 человека – женщин, подростков, людей преклонного возраста, за разбойные нападения и жестокое обращение с животными. Весь этот набор был квалифицирован как… «серийные убийства». И если верить адвокату, единственными полученными без процессуальных нарушений доказательствами являются выбитые из осужденных «чистосердечные признания». Впрочем, уже сегодня в Украине найдется немало людей, либо на собственной шкуре испытавших возведенную в ранг закона «презумпцию виновности», либо познакомившихся с этим на примере своих родных, близких, друзей или знакомых.

В материале использована стенограмма пленарного заседания ВР от 5 июня 2009 года, официальный сайт Верховной Рады Елена Перегуда