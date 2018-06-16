Проект Конституции Тимошенко-Януковича (текст)

Проект Конституции Тимошенко-Януковича (текст)

19:57, 04 июня 2009
6496 0

В распоряжении «Зеркала недели» оказался проект Конституции Украины, разработанный совместно узкой группой представителей Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов...

В распоряжении «Зеркала недели» оказался проект Конституции Украины, разработанный совместно узкой группой представителей Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов. По данным «ЗН», этот проект Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем уже был роздан ближнему кругу народных депутатов и передан председателю Верховной Рады Владимиру Литвину. Газета считает, что именно этот документ ляжет в основу будущего политического и экономического союза крупнейших политических сил Украины. Если этот союз, разумеется, состоится, отмечает издание.

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter