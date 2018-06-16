Проект Конституции Тимошенко-Януковича (текст)

В распоряжении «Зеркала недели» оказался проект Конституции Украины, разработанный совместно узкой группой представителей Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов. По данным «ЗН», этот проект Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем уже был роздан ближнему кругу народных депутатов и передан председателю Верховной Рады Владимиру Литвину. Газета считает, что именно этот документ ляжет в основу будущего политического и экономического союза крупнейших политических сил Украины. Если этот союз, разумеется, состоится, отмечает издание.