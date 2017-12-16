У Путина стремятся к постепенному выходу из Донбасса - экс-посол США в Украине

Российское правительство готово к постепенному выходу из Донбасса за то, что он уже не стоит затраченных усилий.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, пишет "Новое время".

"Думаю, преимущества, которые они получили, войдя на Донбасс, оказались гораздо ниже ожидаемых, а вот цена этого шага - достаточно высокая. Кремль не ожидал, что США и Европа будут сохранять санкции так долго", - подчеркнул он.

По словам Тейлора, санкции болезненны для российской экономики, делая Крым и Донбасс "дорогим удовольствием" для России.

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"Все эти расходы явно превышают выгоды, и это открывает простор для переговоров. Поэтому я думаю и надеюсь, что россияне все-таки рассматривают варианты постепенного выхода из Донбасса", - отметил дипломат, добавив, что, согласно его информации, эта мысль обсуждалась в окружении Путина еще прошлым летом, ведь "оставаться на Донбассе - не лучшая идея".

Также экс-посол США в Украине считает, что Путин надеялся на непродолжительную реакцию США и Евросоюза из-за аннексии Крыма и боевых действи на Донбассе, как это было после войны в Грузии.

"Когда произошла война в Грузии 2008 года, санкции в отношении России были непродолжительными. Вполне возможно, что, войдя в Крым и на Донбасс, Путин надеялся получить такую же непродолжительную реакцию", - сказал он.