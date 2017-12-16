Молдова ратифицировала соглашение об обмене нелегалами с Украиной

Парламент Молдовы ратифицировал Соглашение о реадмиссии с Украиной. Об этом сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на руководителя Государственной миграционной службы Максима Соколюка.

Читайте такжеСейм принял закон об обмене нелегалами между Польшей и Украиной"Документ устанавливает принципы и нормы регулирования процедуры реадмиссии лиц, которые находятся на территории Украины и Молдовы и нарушили режим въезда/выезда. Соглашение также определяет сроки пребывания этих граждан в двух государствах", - говорится в сообщении.

Соглашением предусмотрен механизм взаимодействия сторон при осуществлении процедуры реадмиссии.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман и премьер-министр Молдовы Павел Филип подписали соглашение между Кабинетом министров и правительством Молдовы о реадмиссии и имплементационный протокол о порядке его реализации, а также соглашение о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

По информации пресс-службы Кабмина, соглашение о реадмиссии и имплементационный протокол к нему определяют быстрые и эффективные процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, находящихся на территориях Украины и Молдовы нелегально.