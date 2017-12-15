ГПУ не нашла нарушений в декларациях Ляшко, Хомутынника и еще 4 депутатов

Генеральная прокуратура Украины не установила фактов умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях шести народных депутатов Украины и закрыла уголовные производства в отношении них.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, речь идет о Владимире Бандурове (группа "Воля народа"), Станиславе Березкине (группа "Партия "Видродження"), Андрее Журжие (фракция "Объединение "Самопомич"), Олеге Ляшко (председатель фракции "Радикальная партия"), Александре Урбанском (фракция "Блок Петра Порошенко») и Виталие Хомутыннике (сопредседатель группы "Партия "Видродження").

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"По инициативе прокуратуры проведены внеплановые налоговые проверки ряда народных депутатов Украины. Учитывая, что по результатам налогового аудита не установлено фактов умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях народных депутатов Украины В. Бандурова, С. Березкина, А. Журжия, О. Ляшко, А. Урбанского и В. Хомутынника, уголовные производства в отношении этих лиц в настоящее время закрыты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к соответствующему выводу в Генпрокуратуре пришли после досудебного расследования в течение II полугодия 2017 года уголовных производств по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и сборов народными депутатами, министрами и другими лицами, занимающими особо ответственное положение и подпадающими под категорию субъектов декларирования, которые обязаны подавать декларацию о доходах.

Соответствующее расследование проводил Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.