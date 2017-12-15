Глава Венецианской комиссии прокомментировал судебную реформу в Украине

Президент Петр Порошенко провел встречу с председателем комиссии Совета Европы «За демократию через право» (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио, в ходе которой собеседники обсудили вопросы формирования Верховного суда и создание Антикоррупционного суда.

Читайте такжеВ Украине вступили в силу новые редакции трех кодексов и заработал новый Верховный судКак сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко подчеркнул, что председатель Венецианской комиссии является «сильным и надежным другом Украины».

Порошенко напомнил, что именно сегодня, 15 декабря, начнется работа нового Верховного суда. «Старая коррумпированная, неэффективная и несправедливая судебная система должна уйти», - отметил он.

Букиккио поддержал слова Порошенко и подчеркнул, что этот день стал возможным и благодаря инициативе президента Украины о проведении судебной реформы. «Действительно для Украины, для Европы (это - знаменательный день - УНИАН) благодаря Вашей инициативе», - подчеркнул председатель Венецианской комиссии.

Букиккио также отметил эффективное сотрудничество Украины и Венецианской комиссии. Он подчеркнул, что следит за развитием ситуации в Украине с 1996 года: «Впервые, после Вашего избрания президентом Украины, дела сдвинулись с места в верном направлении. Шаг за шагом мы вместе делаем хорошее дело», - отметил он.

Председатель Венецианской комиссии также отметил, что продолжит сотрудничать с Украиной в поддержке ее европейских стремлений.

Также Букиккио добавил, что внедрение судебной реформы в целом и введение нового Верховного суда, в частности, имеет большое значение не только для украинских граждан, но и для иностранных инвесторов. «Правосудие является предпосылкой для привлечения инвесторов», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Порошенко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом ВР мероприятий для отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

По словам Порошенко, представление и регистрация нового законопроекта об Антикоррупционном суде невозможны из-за законопроекта №6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии ВР, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии его отозвать.

9 ноября парламент трижды голосовал за отзыв законопроекта «Об антикоррупционных судах» с повестки дня сессии, однако безуспешно.

Сегодня, 15 декабря, Порошенко заявил, что внесет на следующей неделе на рассмотрение парламента законопроект об Антикоррупционном суде.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать быстрое создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом «О судоустройстве и статусе судей», судьи которого будут избраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда. 8 декабря в МВФ призвали Верховную Раду принять законопроект об Антикоррупционном суде как первоочередной.