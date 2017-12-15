МИД Украины уверяет, что не контактировал с Грузией по экстрадиции Саакашвили

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявляют, что не контактировали с грузинской стороной о возможности экстрадиции лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Читайте такжеСейчас речь об экстрадиции Саакашвили не идет - ЛуценкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"МИД не ведет точно переговоров. В моей компетенции Грузия, но никаких контактов по линии МИД не было", - сказал Боднар в ответ на вопрос, известно ли МИД о якобы проведении переговоров Украины и Грузии об экстрадиции Саакашвили.

Замминистра уточнил, что если грузинская сторона направляет соответствующие запросы, то они должны идти по линии Министерства юстиции на Генеральную прокуратуру.

"МИД так же в этом процессе не присутствует", - сказал дипломат.

Ранее сайт грузинского телеканала "Рустави-2" сообщил, что руководитель службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури в Беларуси проводит секретные переговоры с украинскими правительственными чиновниками об экстрадиции бывшего президента Грузии Саакашвили (http://rustavi2.ge/en/news/92224).

Как сообщал УНИАН, 5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

8 декабря Саакашвили был задержан в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Саакашвили подозревается в содействии членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко.