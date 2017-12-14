Премьер Нидерландов оценил вероятность продления "в этот вечер" санкций ЕС против России

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что лидеры ЕС сегодня на саммите примут решение о продлении действия экономических санкций, введенных Евросоюзом против России из-за ее агрессии в отношении Украины.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом Рютте сказал сегодня в Брюсселе перед началом двухдневного саммита ЕС, отвечая на вопросы журналистов.

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«Я думаю, что в этот вечер мы их продлим», - отметил Рютте.

Санкции связаны с выполнением Россией Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря европейский дипломат сообщил корреспонденту агентства, что вечером в первый день саммита ЕС лидеры стран и правительств сообщества планируют принять политическое решение о продлении секторальных санкций против России, чтобы на следующей неделе это решение было проведено юридически по письменной процедуре.

Перед этим участники саммита заслушают информацию канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о выполнении сторонами Минских договоренностей.

В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Срок действия существующих ограничительных мер истекает 31 января 2018.