Аваков рассказал о роли Нацгвардии во время будущей деоккупации Донбасса

Национальная гвардия Украины должна быть готова взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана деоккупации.

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Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня во время военного совета Национальной гвардии.

"Гвардия, как и другие правоохранительные органы, всегда будет вне политики. Ее задача - охранять права и свободы граждан, обеспечивать общественный порядок и пресекать незаконную деятельность. Они (военнослужащие Национальной гвардии - УНИАН) также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации", - подчеркнул Аваков.