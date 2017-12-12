Аваков о работе полиции в суде над Саакашвили: я вижу результат, когда никто не пострадал

Министр внутренних дел Арсен Аваков обещает обеспечить общественный порядок под Апелляционным судом Киева так же, как и под Печерским районным судом при избрании меры пресечения для экс-президента Грузии, лидер партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, которого обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

"Смысл создания правоохранительных органов - охранять порядок. И именно поэтому их было достаточно много и в суде по Саакашвили, и в суде по госизмене Януковича, где я вчера выступал. И я вижу результат, когда никто не пострадал. Для меня это важнее, чем результаты судов", - сказал Аваков.

Также Аваков добавил, что полиция так же будет охранять общественный порядок и возле Апелляционного суда Киева, когда там будет рассматриваться апелляция на меру пресечения для Саакашвили.

"Вы видите, что несмотря на большое желание спекулировать беспорядками, мы стараемся удерживать баланс. Хотя это не так просто", - заявил министр.

Отвечая на вопрос, что будет с палаточным городком возле парламента, если туда снова вернется Саакашвили, Аваков отметил: "Кто это знает? Я не знаю".

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его сообща совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отвергает обвинения генпрокурора.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней со дня провозглашения.

Во время этого заседания вблизи Печерского райсуда собралось около сотни активистов. Подступы к суду были перекрыты плотным кордоном правоохранителей. Представители Нацгвардии и полиции выстроились на улице Крещатик в несколько рядов, начиная от угла улицы Богдана Хмельницкого и до арки на подходе к зданию суда.