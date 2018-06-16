Конституционный проект ПР–БЮТ: дорогой Путина и Лукашенко

Прессе грозит лишение лицензии “без права восстановления”... Опять однопартийная система... Парламент разделится на две “палаты” – вождей и кнопкодавов... Судьи будут “колядовать” еще больше...

Уже подзабылась привычная для политологов и журналистов 90-х годов прошлого века и начала нынешнего фраза о том, что Украина „постоянно опаздывает на несколько лет по сравнению с Россией”. После 2004 года стало ясно, что Украина в смысле развития политикума, общества и демократии резко опередила заскорузлую российскую модель. Что Украина „выбилась” из неоавторитарной парадигмы постсоветского пространства.

К сожалению, перспективы европейской и евроатлантической интеграции, открывшиеся перед Украиной с Президентом Ющенко, реализованы, мягко говоря, не были. Скорее наоборот... А если будет реализован проект изменений в Конституцию , разработанный юристами от ПРиБЮТ, с пути европейского развития Украина вернется на дорогу Путина–Лукашенко.

Несколько тезисов в подтверждение этой мысли.

Прессе грозит лишение лицензии “без права восстановления” В канун Дня журналиста в первую очередь бросается в глаза „несравненная” новая статья 34-1 указанного проекта, которая предусматривает за распространение „дезинформации” лишение СМИ лицензии „без права восстановления”. Гениальное изобретение! Теперь будет в развитие конституционной нормы разработан какой-нибудь Закон Украины „О дезинформации”, где страниц, скажем, на тридцать распишут все возможные разновидности этого позорного (действительно позорного!) явления. И чиновники тщательным образом будут отслеживать, где журналист допустил неуместную „вольность”. Потом – в суд. Конечно, абсолютно независимый и объективный. И всё – „гайки” лицензии! Без права восстановления.

Например, некий бдительный чиновник открывает сайт УНИАН и читает этот материал. Достаточно заголовка. Там коварная дезинформация: ведь Путин идет на север, Лукашенко идет в Бобруйск, а Украина под чутким руководством ПРиБЮТ идет на... Короче, никак не может идти „дорогой Путина и Лукашенко”. О чем и выносит свое постановление суд. Знакомый, Печерский... И все, лицензию – на бочку!

Именно такая, с позволения сказать „свобода слова” – первейший признак того, что страна сворачивает на дорогу Путина и Лукашенко. Там уже никто никого не дезинформует. Посадили Ходорковского? „Понес заслуженное наказание мерзкий олигарх-коррупционер”. Убили Анну Политковскую? „Враги России расправились с предательницей России, чтобы скомпрометировать Путина”. Разогнали демонстрацию оппозиции в Минске? Правильно „доблесная милиция пресекла отвратительный шабаш кучки политических отщепенцев”. Сплошь объективнейшая и провереннейшая информация. Вот и у нас в СМИ будет хроническое перевыполнение бюджета. Ежемесячно, еженедельно, ежедневно.

Опять однопартийная система Чиновников-контролеров дезинформации (а также контролеров коррупции, финансов, уплаты налогов, соблюдения правил пожарной безопасности, короче – контролеров всего) будет назначать руководство правительства. А откуда оно возьмется в своих креслах согласно перекроенной до неузнаваемости Конституцией? Его назначает парламентское большинство (коалиции уже не будет).

Новые части статьи 77 доступно объясняют, как она возникает: выборы в парламент проводятся в два тура. Во втором туре соревнуются два победителя первого – и тот, кто наберет больше соперника, получает 226 мандатов в ВР, то есть желанное большинство. Не важно, что в реальности эту силу „намбер ван” (по факту – ПР или БЮТ) может поддержать, скажем, процентов тридцать избирателей. Она получает возможность единолично сформировать большинство и назначить премьер-министра. Кроме того – избрать Президента в парламенте согласно новой ст. 103, правда, добрав еще голосов до двух третей от конституционного состава ВР (ст. 106). Более тесное „сращение” парламентского большинства и правительства обеспечивается статьей 78, которая предусматривает, что „народные депутаты имеют право входить в состав Кабинета Министров”.

Так что обвинение в том, что идет попытка „узурпации власти”, выглядят вполне обоснованной.

Парламент разделится на две “палаты” – вождей и кнопкодавов Статья 81 в сущности закрепляет за депутатами роль безгласных кнопкодавов, полностью зависимых от руководства и спонсоров своей партии, а не от забытых всеми политиками избирателей. Ведь она дает право исключить депутата из фракции и лишить мандата за какие-то абстрактные „действия, нарушающие избирательную программу политической партии (избирательного блока)”. При этом соответствующее решение фракции, утвержденное съездом „не подлежит обжалованию в судебном порядке”.

Теперь любые демарши внутри фракций прекратятся, будет трогательное единодушие. Ведь найти нарушение избирательной программы – легче легкого. Вот возьмем положение из Программных основ партии „Батькивщина” : „Возрождение духовности и интеллект нации, – убеждена партия, – должны стать главным аргументом Украины в борьбе за достойное место в мире”. Выходит: матюкнулся – сорвал „возрождение духовности”. Переврал цитату из Ницше – опорочил „интеллект нации”. И Украина не заняла „достойного места в мире”. Нарушил программу? Еще бы, вон из фракции! Можешь жаловаться в ООН, потому что нашему суду твою жалобу Конституция принять запрещает!

Взятка самим себе А чтобы депутаты не так обижались за эту незавидную роль парламентских „муму”, им милостиво продлят это безрадостное сидение в сессионном зале ВР до 2014 года. Воздадим должное потенциальному члену „ширки” спикеру Литвину : он выступил решительно против пролонгации полномочий нардепов, а также против такого экзотического новшества, как „избрание спикера парламента большинством голосов оппозиции”. “Представим, что оппозиция будет составлять максимально 224 лица. 113 из них изберут спикера, вопроса, насколько будет легитимным этот спикер", – сказал он.

Судьи будут “колядовать” еще больше Статья 126-1 вводит новый орган, Государственную судебную администрацию, наделенную невероятными полномочиями влияния на выборы и судопроизводство в стране, однако практически полностью лишенную общественного контроля. Среди полномочий нового органа создание Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии Украины и системы местных квалификационно-дисциплинарных комиссий, которые путем жеребьевки (интересно, монетку будут подбрасывать или лохотрон будут крутить?) формируют состав ЦИК, местных избирательных комиссий, Конституционного суда, судов и т.п. Статья 77-1 формирует заколдованный круг в процессе обжалования действий или бездеятельности местных комиссий – отныне оно будет происходить только в ЦИК, а не в судах. То есть, выборы будут проводить комиссии, лишенные не только общественного, но и судебного контроля. Но это же можно себе любимым любой результат нарисовать! Пусть попробуют обжаловать: в ЦИК „свои люди” сидят, по жеребьевке назначенные.

По мнению аналитика Ростислава Павленко , эти сомнительные новшества отдают „контроль за организацией и проведением выборов, а также влияние на карьеру и ответственность судей, формирования Конституционного суда группам, приближенным к Медведчуку”.

Социолог Ирина Бекешкина считает самым страшным нововведением проекта ПРиБЮТ выборность судей. Откуда у судьи средства на кампанию, если он их не “наколядовал”? Понятно, что избирательные кампании судей будут финансировать политические силы, местные кланы, отдельные личности. Такой вполне легальный подкуп судей совсем добьет нашу и без того хилую и зависимую судебную власть.

Путин–Лукашенко будут счастливы По мнению автора, очень трудно определить, какие из новаций проекта имени Тимошенко–Януковича страшнее (а тут перечислены далеко-далеко не все). В совокупности они создают определенную систему, при которой всю полноту власти в Украине получит кучка политиков, – вождей двух политических сил. Они будут иметь все рычаги для подавления любых попыток инакомыслия, критики и политической конкуренции. Путин и Лукашенко смогут тепло поздравить „блудных сынов и дщерей”, вернувшихся на „верную дорогу”.

А с течением времени один из „партнеров” схарчит другого – и авторитарная сущность анализируемого проекта выступит еще выпуклее.

В таких случаях принято говорить о „возврате в прошлое”. Но целесообразнее характеризовать происходящее, как отбрасывание страны в совершенно другое геополитическое измерение. Из которого будет очень тяжело (если возможно) вернуться в Европу.

Будут ли молчать люди, получившие мощную прививку от всяческих массовых протестных акций после разочарования в Ющенко и Тимошенко? Неужели остается надеяться на единственный шанс, что этот (анти) конституционный проект не осуществится лишь по взаимному недоверию ПР и БЮТ?

Петр Осадчук