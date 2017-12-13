Комитет канадского парламента рекомендует предоставить Украине летальное оружие

10:53, 13 декабря 2017
Политика
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Среди других рекомендаций  - Канада должна поддержать введение миротворческой миссии ООН на Донбасс и ввести безвизовый режим для украинцев.

Фото УНИАН

Комитет парламента Канады по вопросам обороны рекомендует предоставить Украине летальное оружие, чтобы повысить возможности украинской армии в противостоянии с Россией.

Читайте такжеМИД Канады ведет переговоры с международными партнерами по миротворческой миссии на ДонбассеОб этом говорится в соответствующем документе комитета под названием "Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта".

Там отмечается, что Канада должна поддержать предложение о миротворческой миссии ООН на Донбассе. Также предлагается ввести безвизовый режим для украинцев. "Решение Канады об оказании поддержки Украине отражает давние отношения, объединяющие две страны", - говорится в документе. Однако рекомендации комитета не являются обязательными для выполнения правительством.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, в котором предусматривается $350 млн помощи Украине. Кроме того, закон санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в области безопасности и обороны.

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