В ПАСЕ призвали Россию прекратить поставлять оружие боевикам на Донбасс

Комитет по вопросам миграции Парламентской Ассамблеи Совета Европы обеспокоен гуманитарной ситуацией, которая является следствием войны на Востоке Украины и аннексии Крыма Российской Федерацией.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, распространенном ПАСЕ в среду.

В частности, в проекте резолюции, который был наработан на основании доклада Эгидиуса Варейкиса (Литва, группа европейских народников) и поддержан Комитетом, содержится призыв ко всем государствам-членам "использовать совместные политические усилия, чтобы положить конец этому конфликту и страданиям гражданского населения". Все стороны войны должны "освободить и обменять всех военнопленных и людей, задержанных во время войны", уважать гражданский характер инфраструктуры и обеспечить защиту гражданских лиц и полный доступ к основным услугам.

Поддержанный Комитетом текст призывает российские власти прекратить всю финансовую и военную поддержку нелегальным вооруженным группировкам в Донецкой и Луганской областях, обеспечить уважение прав человека и безопасность всех людей, проживающих в аннексированном Крыму и обеспечить к полуострову беспрепятственный доступ международным организациям.

В свою очередь украинские органы власти должны привести Уголовный кодекс в соответствие с положениями международного гуманитарного права, принять законодательство о гуманитарных действиях по разминированию и пересмотреть Закон о гуманитарной помощи, чтобы облегчить процедуру доставки гуманитарной помощи территориям, пострадавшим от войны.

Ожидается, что Парламентская Ассамблея обсудит проект резолюции на своем следующем пленарном заседании, которое пройдет в Страсбурге с 22 по 26 января следующего года.

По данным Комитета, более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Вооруженный конфликт унес жизни более 10 000 человек. Количество людей, раненных во время войны, превысило 24 000. Кроме того, количество внутренне перемещенных лиц составляет более 1,6 млн и почти полмиллиона человек ищут убежища в других странах, большинство из них - в Российской Федерации.