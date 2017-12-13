Суд разрешил экстрадированному из Панамы Каськиву снова ездить за границу (видео)
Защита Каськива объяснила необходимость его выезда за границу уходом за малолетним ребенком.
Печерский районный суд города Киева вернул бывшему руководителю Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владиславу Каськиву загранпаспорт.
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Об этом говорится в постановлении суда от 7 декабря, которое обнародовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений 12 декабря. В постановлении отмечается, что 1 ноября по делу Каськива был в полном объеме внесен залог в сумме 160 тыс. грн.
Каськив был обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору или в суд; сообщать об изменении своего места жительства; сдать на хранение следователю или другому уполномоченному лицу свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
"Защитник и обвиняемый просили отказать в удовлетворении ходатайства в части передачи уполномоченному лицу своего паспорта (паспортов) для выезда за границу, других документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину, мотивируя необходимостью выезда за границу для ухода за малолетним ребенком", - говорится в тексте.
Следственный судья пришел к выводу о необходимости продолжить в пределах сроков досудебного расследования до 19 декабря включительно срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого постановлением следственного судьи от 1 ноября, а именно: являться по первому требованию к следователю, прокурору или в суд и сообщать об изменении своего места жительства.
"Вместе с тем следственный судья не видит оснований для продолжения такой обязанности как передача на хранение в соответствующие органы государственной власти своего паспорта (паспортов) для выезда за границу, других документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину", - отмечается в постановлении суда.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября экс-руководитель Госинвестпроекта Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину. По данным ГПУ, Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами из госбюджета на сумму около 7,5 млн грн.
В тот же день Печерский райсуд Киева избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 160 тыс. грн. Позже генпрокурор заявил, что Каськив перечислил в госбюджет почти 7,5 млн грн причиненного государству ущерба.
Справка УНИАН. Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.
18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.
В августе 2016 года заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива. В марте этого года власти Панамы отказали Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.