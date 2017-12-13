Суд разрешил экстрадированному из Панамы Каськиву снова ездить за границу (видео)

Печерский районный суд города Киева вернул бывшему руководителю Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владиславу Каськиву загранпаспорт.

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Об этом говорится в постановлении суда от 7 декабря, которое обнародовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений 12 декабря. В постановлении отмечается, что 1 ноября по делу Каськива был в полном объеме внесен залог в сумме 160 тыс. грн.

Каськив был обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору или в суд; сообщать об изменении своего места жительства; сдать на хранение следователю или другому уполномоченному лицу свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Защитник и обвиняемый просили отказать в удовлетворении ходатайства в части передачи уполномоченному лицу своего паспорта (паспортов) для выезда за границу, других документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину, мотивируя необходимостью выезда за границу для ухода за малолетним ребенком", - говорится в тексте.

Следственный судья пришел к выводу о необходимости продолжить в пределах сроков досудебного расследования до 19 декабря включительно срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого постановлением следственного судьи от 1 ноября, а именно: являться по первому требованию к следователю, прокурору или в суд и сообщать об изменении своего места жительства.

"Вместе с тем следственный судья не видит оснований для продолжения такой обязанности как передача на хранение в соответствующие органы государственной власти своего паспорта (паспортов) для выезда за границу, других документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину", - отмечается в постановлении суда.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября экс-руководитель Госинвестпроекта Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину. По данным ГПУ, Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами из госбюджета на сумму около 7,5 млн грн.

В тот же день Печерский райсуд Киева избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 160 тыс. грн. Позже генпрокурор заявил, что Каськив перечислил в госбюджет почти 7,5 млн грн причиненного государству ущерба.

Справка УНИАН. Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В августе 2016 года заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива. В марте этого года власти Панамы отказали Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.