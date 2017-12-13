Порошенко и Дуда проведут переговоры в Харькове

Президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Украину 13 декабря проведет переговоры с украинским президентом Петром Порошенко, передает радио Свобода. Как сообщили в Администрации президента, стороны встретятся в Харькове, чтобы обсудить «стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны».

Читайте такжеСтало известно с кем встретится Дуда во время визита в Украину«Анджей Дуда встретится с президентом Украины Петром Порошенко, с наблюдателями миссии ОБСЕ и представителями Программы развития ООН. Анджей Дуда отдаст дань уважения польским солдатам, которые были убиты НКВД. Похоронены они на кладбище жертв тоталитаризма в Харькове», – сообщило посольство Польши в Украине на странице в соцсети.

В последнее время, после возвращения к власти в Польше националистической партии «Право и справедливость» отношения между Польшей и Украиной ухудшились из-за двойственного отношения к историческому польско-украинского противостоянию. Такие разногласия привели к уничтожению ряда украинских памятников в Польше и польских в Украине, а также других инцидентов.

Несмотря на напряженные двусторонних отношений, Польша во внешней политике дальше поддерживает Украину. Официальный Киев заявил, что заинтересован в укреплении стратегического партнерства с Варшавой и выступает против эскалации напряженности.