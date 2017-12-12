Как Путин меня переиграл: русский дух в Пхенчхане

Как честный спортсмен, я должен признать свое поражение. После решения Международного олимпийского комитета об участии сборной России в Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане я здесь на УНИАН опубликовал колонку о том, что россияне на Игры не поедут.

И привел аргументы. «Это не просто спортивно-дисциплинарный акт. Это сильнейший удар по престижу, самолюбию и обостренному чувству «величия» России. Нет сомнения в том, что никаких нейтральных российских индивидуалов в Пхенчхане не будет: и государство не позволит, и с коллегами ссориться нет смысла, и результаты без искусственного стимулирования вряд ли будут высокими».

Однако уже на следующий день, 6 декабря, когда Путин должен был огласить реакцию России на решение МОК, он неожиданно заявил, что власть не станет вмешиваться в эту проблему, и пусть спортсмены сами решают, ехать или нет, а мешать им никто не будет.

Впрочем, еще до выступления Путина уже прилетели первые ласточки с парадоксальным мнением о возможности и даже желательности поездки «российских олимпийских атлетов» без флага, гимна и опознавательных знаков на Олимпиаду в Пхенчхан. Так, главная хоккейная звезда России, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин внезапно дезавуировал свои же слова о том, что решение МОК необоснованное и унизительное. Со всей принципиальностью Овечкин заявил, что выступать нужно, а его прошлые слова перекрутили СМИ. «Спорт превыше всех амбиций, превыше всего, - сказал на это раз Александр, - Участвовать в Играх нужно».

А вы тут гадайте о реальной мотивации Путина. То ли он не хочет быковать в канун февраля, чреватого блокированием зарубежных счетов российской элиты, то ли не хочет нарываться на новые санкции

Оставалось только дождаться официального решения из Москвы. 11 декабря российские спортсмены согласились выступать на Играх-2017 под нейтральным флагом, а 12 декабря Олимпийское собрание РФ проголосовало за этот вариант.

Что тут скажешь? Такой народ действительно не победить. Вчера у них дважды два было пять, а сегодня восемь. Нас там нет, а эти, которых вы взяли в плен, за два дня до этого давно уволились из российской армии. Не было у нас никакого Ваньки. И вообще: преодолеть унижение, переступить через гордыню, выступить на Олимпиаде без своего флага и гимна – это же просто мечта жизни и вечный кайф! Товарищи Киселев и Соловьев все быстро народу объяснят.

Аргументы найдутся всегда. Зачем ломать судьбы спортсменов и множить на ноль четыре года напряженного труда? Не путайте законное чувство патриотической гордости со спесивой гордыней, не надо бойкотировать Игры на радость злокозненным западным гадам. Вот назло им поедем без опознавательных знаков – не привыкать, в принципе, такие себе вежливые спортивные человечки. И поборемся за медали. Если что, отмазка всегда есть: без флага и гимна как-то не очень выступается. А если уж будет успех, развоняемся на весь мир: мол, нас побить-побить хотели и т.п.

Так что с этими ребятами бороться очень непросто. Если надо, то и от престижа откажутся, и через амбиции переступят, и от вчерашних слов отрекутся, и даже величием смиренно поступятся, раз есть такая директива. Что же до внутренних обид тех спортсменов, кого забанили, на тех, кто поедет, то и черт с ними: пусть обижаются. Бабы новых нарожают.

А вы тут гадайте о реальной мотивации Путина. То ли он не хочет быковать в канун февраля, чреватого блокированием зарубежных счетов российской элиты, то ли не хочет нарываться на новые санкции в канун президентских выборов, то ли страхуется в связи с домашним чемпионатом мира по футболу. Но в любом случае – меня он точно переиграл и выставил плохим прогнозистом. Русским духом в Пхенчхане таки будет пахнуть. И не только от работников СМИ, которым предстоит транслировать на Россию только те виды спорта, где будут состязаться олимпийские атлеты под нейтральным флагом.

Игорь Левенштейн