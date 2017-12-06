Русским духом в Пхенчхане не запахнет

Итак, Международный олимпийский комитет принял решение относительно участия российских спортсменов в XXIII Зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут 9-26 февраля в корейском Пхенчхане.

Как и ожидалось, решение оказалось крайне неприятным для России, которую впервые в истории олимпийского движения обвинили в организации государственной системы допинговой поддержки своих атлетов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Напомним, что хозяева там одержали триумфальную победу в общем зачете, завоевав 33 медали (13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых). Этот успех выглядел тем более впечатляющим, потому что на предыдущей Олимпиаде-2010 в Ванкувере сборная России даже не вошла в первую десятку (11-е место с 15 медалями: 3 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых). И вдруг за четыре года такой прорыв! Как здорово помогли российским спортсменам родные стены.

Никаких российских спортивных функционеров в Пхенчхане не будет

Но когда выяснилось, что родные стены содержали специальные отверстия, через которые осуществлялась подмена допинг-проб в лабораториях, реакция мировой спортивной власти была весьма суровой. Решениями МОК Россия была лишена 11 медалей ОИ-2014, и в общем зачете с первого места опустилась на шестое. И логичным завершением процесса наказания нарушителей честной борьбы стало решение исполкома МОК о том, что на Олимпиаду -2018 могут быть допущены только те российские атлеты, которые не находятся в черных списках Всемирного допингового агентства (WADA). Да и то они смогут выступить под олимпийским флагом без какой-либо национальной символики (флаг, гимн, форма). Никаких российских спортивных функционеров в Пхенчхане не будет.

Это не просто спортивно-дисциплинарный акт. Это сильнейший удар по престижу, самолюбию и обостренному чувству «величия» России. Нет сомнения в том, что никаких нейтральных российских индивидуалов в Пхенчхане не будет: и государство не позволит, и с коллегами ссориться нет смысла, и результаты без искусственного стимулирования вряд ли будут высокими.

Из соседней страны уже доносятся забавные вопли, которые только будут нарастать. Гимнастка Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы, с ходу отметила, что сломить великую державу Россию не удастся, потому что у нее есть армия, ядерное оружие и великие люди. Как соотносятся ядерное оружие и прыжки с трамплина, а также армия и фигурное катание понять сложно. К тому же МОК ставил своей задачей не сломить великую державу, а всего лишь покарать ее за «беспрецедентную атаку на честь Олимпийских игр» (слова президента МОК Томаса Баха). Но, как известно, умом Россию не понять, так что не будем даже напрягаться.

Это не просто спортивно-дисциплинарный акт. Это сильнейший удар по престижу, самолюбию и обостренному чувству «величия» России

А знаменитый гомофоб депутат Виталий Милонов призвал Беларусь, Казахстан и страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) в знак солидарности отказаться от участия в ОИ-2018. Это действительно была бы серьезная утрата: зимняя Олимпиада без бразильских хоккеистов, индийских лыжников и конькобежцев из ЮАР.

В некоторых российских СМИ уже назначили виновного в позоре – российского вице-премьера Виталия Мутко, бывшего министром спорта во время сочинской Олимпиады. Причем Мутко ставят в вину не то, что он организовал допинговую программу, а то, что не отстоял интересы страны на международной арене. Напомним, что Мутко решением исполкома МОК навсегда отстранен от какого-либо участия в олимпийском движении. Так же, как и его заместитель Юрий Нагорных, который, по словам бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, просил его испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко.

А теперь суть вопроса. Разумеется, в России и среди ее симпатиков за пределами России будут утверждать, что это спланированная злонамеренная акция мировой закулисы по травле и унижению великой и благородной страны. И хотя президент Олимпийского комитета России Александр Жуков официально извинился перед МОК за допущенные нарушения антидопинговых правил, все равно будут говорить, что МОК и WADA пошли на поводу у политиков и поддались на обман и клевету со стороны негодяя и изменника Родченкова. Россия же святая и ни в чем не виновата – по определению.

Разумеется, в России и среди ее симпатиков за пределами России будут утверждать, что это спланированная злонамеренная акция мировой закулисы по травле и унижению великой и благородной страны

Но юмор в том, что в цивилизованном сообществе России уже давно никто ни в чем не верит. И началось все именно в дни Сочинской Олимпиады, когда российские атлеты на допинге брали медали, а российские войска анонимно оккупировали Крым. А потом был Донбасс с «ихтамнетами», а потом Путин публично признал, что крымские зеленые человечки были российскими военнослужащими, и была куча версий по поводу сбитого Боинга, и Чуркин в ООН, и прочие распятые мальчики и жареные снегири.

Это даже не «единожды солгавший, кто тебе поверит?» Козьмы Пруткова. Это системный наглый обманщик, злоупотребляющий воспитанностью и терпением порядочных людей. Поэтому, когда наглость зашкаливает, а терпение иссякает, обманщику дают по носу – культурно, но решительно.

Поэтому русского духа в олимпийском Пхенчхане не будет. Да он как-то в последние годы устойчиво ассоциируется с запахом мочи. Не самый благородный вариант в мире ароматов.

Игорь Левенштейн