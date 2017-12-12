Саакашвили объяснил, как оплачивает роскошный пентхаус в Киеве (видео)

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в первый день на свободе после нескольких дней в изоляторе временного содержания долго отсыпался. В этом он признался журналистам.

Сегодня он вышел из своего пентхауса на Костельной около часа дня. Увидел камеру и, несмотря на водителя в авто, который с утра ждал его в салоне, решил пройтись пешком к своему офису. Он расположен в километре ходьбы, передает ТСН.

из пентхауса на Костельной Саакашвили вывозили спецназовцы во время задержания, туда же он вернулся бы, если бы суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения в виде домашнего ареста. Опальный политик объяснил, откуда деньги на аренду дорогого жилья.

Читайте такжеСаакашвили вызывают на допрос в ГПУ (документ)

Соседи лидера "Руху новых новых сил" говорят, что он его арендует уже несколько лет, поэтому журналисты поинтересовались, откуда он берет деньги.

"Абсолютная ложь, что они говорят, что шесть тысяч долларов ежемесячно. Я плачу только за коммуналку и минимальные какие-то вещи. И там есть технический обмен между моими друзьями, которые меня поддерживают, и самим владельцем", - утверждает Саакашвили.

Он уверяет, что платит часть, но это "точно не шесть тысяч".

"Сколько – это мое дело. У меня нет больше домов и хоромов и дворцов. И я мечтаю о том, чтобы иметь собственный маленький дом в Киеве. Но пока его нет", - посетовал опальный политик.

Ранее журналисты узнали, что в последнее время опальный политик арендовал роскошный пентхаус на два этажа, площадью 252 квадратных метра с автономной системой отопления и кондиционированием.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.